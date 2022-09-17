Сказка из народа: премьера детского спектакля в Абхазском Молодежном театре

Пьеса была написана по мотивам абхазских сказок. Спектакль о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей и примирить непримиримых "врагов".Автором сценария, основанного на народных сказках, стала Эсма Тодуа, для которой это стало первым опытом подобной работы. Режиссером-постановщиком выступила Ирма Гулуа, для которой этот спектакль стал второй постановкой.
15 и 16 сентября в Абхазском государственном Молодежном театре состоялась премьера детского спектакля “Кто из нас сильней?” (“Реиҳа мчы змада?”).
Пьеса была написана по мотивам абхазских сказок. Спектакль о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей и примирить непримиримых "врагов".
Автором сценария, основанного на народных сказках, стала Эсма Тодуа, для которой это стало первым опытом подобной работы. Режиссером-постановщиком выступила Ирма Гулуа, для которой этот спектакль стал второй постановкой.