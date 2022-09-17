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https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/1041563475.html
Сказка из народа: премьера детского спектакля в Абхазском Молодежном театре
Сказка из народа: премьера детского спектакля в Абхазском Молодежном театре
15 и 16 сентября в Абхазском государственном Молодежном театре состоялась премьера детского спектакля “Кто из нас сильней?” (“Реиҳа мчы змада?”). 17.09.2022, Sputnik Абхазия
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Пьеса была написана по мотивам абхазских сказок. Спектакль о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей и примирить непримиримых "врагов".Автором сценария, основанного на народных сказках, стала Эсма Тодуа, для которой это стало первым опытом подобной работы. Режиссером-постановщиком выступила Ирма Гулуа, для которой этот спектакль стал второй постановкой.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Сказка из народа: премьера детского спектакля в Абхазском Молодежном театре

20:00 17.09.2022 (обновлено: 20:13 17.09.2022)
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15 и 16 сентября в Абхазском государственном Молодежном театре состоялась премьера детского спектакля “Кто из нас сильней?” (“Реиҳа мчы змада?”).
Пьеса была написана по мотивам абхазских сказок. Спектакль о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей и примирить непримиримых "врагов".
Автором сценария, основанного на народных сказках, стала Эсма Тодуа, для которой это стало первым опытом подобной работы. Режиссером-постановщиком выступила Ирма Гулуа, для которой этот спектакль стал второй постановкой.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежный театр показал премьеру детского спектакля.

Молодежный театр показал премьеру детского спектакля. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежный театр показал премьеру детского спектакля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьеса "Кто из нас сильнее?" написана по мотивам абхазских народных сказок.

Пьеса &quot;Кто из нас сильнее?&quot; написана по мотивам абхазских народных сказок. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьеса "Кто из нас сильнее?" написана по мотивам абхазских народных сказок.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Она повествует о том, как можно с помощью ума и смекалки решить сложные задачи.

Она повествует о том, как можно с помощью ума и смекалки решить сложные задачи. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Она повествует о том, как можно с помощью ума и смекалки решить сложные задачи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Автором сценария стала Эсма Тодуа.

Автором сценария стала Эсма Тодуа. - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Автором сценария стала Эсма Тодуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для нее это первый опыт написания сценария для театральной постановки.

Для нее это первый опыт написания сценария для театральной постановки. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для нее это первый опыт написания сценария для театральной постановки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером-постановщиком выступила Ирма Гулуа.

Режиссером-постановщиком выступила Ирма Гулуа. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером-постановщиком выступила Ирма Гулуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это вторая работа режиссера.

Это вторая работа режиссера. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это вторая работа режиссера.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Кто из нас сильней?" стал первым спектаклем в новом театральном сезоне Молодежки.

&quot;Кто из нас сильней?&quot; стал первым спектаклем в новом театральном сезоне Молодежки. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Кто из нас сильней?" стал первым спектаклем в новом театральном сезоне Молодежки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьерные показы спектакля прошли 15 и 16 сентября.

Премьерные показы спектакля прошли 15 и 16 сентября. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьерные показы спектакля прошли 15 и 16 сентября.

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