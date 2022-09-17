https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/avidzba-rasskazal-kakova-situatsiya-s-zabolevaemostyu-covid-19-v-abkhazii-1041559823.html

Авидзба рассказал, какова ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Абхазии

Авидзба рассказал, какова ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Абхазии

Исполняющий обязанности главного санитарного врача Абхазии Астан Авидзба рассказал в эфире радио Sputnik какова ситуация с заболеваемостью COVID в республике... 17.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-17T13:10+0300

2022-09-17T13:10+0300

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Авидзба рассказал, какова ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Абхазии Авидзба рассказал, какова ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Абхазии

Более четырёх тысяч человек заболевших COVID-19 зафиксировано в Абхазии с середины июля, сообщил Авидзба."С середины июля мы начали фиксировать повышение частоты случаев ковида. К середине августа были пиковые значения. Затем мы постепенно начали снижаться. Сейчас, по тем данным, что мы фиксируем, у нас идёт небольшое снижение", - сказал он.Исполняющий обязанности главного санитарного врача отметил, что официальные цифры могут отличаться от реального положения дел. Многие не сдают анализы и не обращаются в медучреждение из-за легкого течения болезни.Авидзба не исключил возможность очередного роста COVID-19, так как инфекция распространяется волнообразно. К тому же штамм омикрон, который сейчас фиксируется в стране, имеет большую контагиозность, чем предыдущие штаммы.Сегодня для выявления COVID часто используют экспресс-тесты. По словам Авидзба, современные экспресс-тесты усовершенствованы, и показывают высокий процент точности. При этом в республике не отказываются и от ПЦР-анализов. Исполняющий обязанности главного санитарного врача добавил, что на сегодня есть все необходимые для этого материалы. Также он сообщил, что в ближайшее время в республике ожидается новая партия вакцины от коронавирусной инфекции.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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