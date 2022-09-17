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Делегация Сухума в Брянске почтила память погибших в Великой Отечественной войне
Делегация Сухума в Брянске почтила память погибших в Великой Отечественной войне
Во время оккупации фашистами Брянской области убиты и погибли при бомбардировках 75 274 мирных жителей, угнаны в немецкое рабство 154 тысячи человек, сожжены... 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T11:30+0300
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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Делегация из Абхазия во главе с мэром Бесланом Эшба почтила память жертв Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятникам в Брянске. Об этом сообщает пресс-служба администрации.Делегация администрации Сухума посетила памятные места - мемориальный комплекс "Хацунь" и "Партизанская поляна".Комплекс "Хацунь" посвящен жертвам фашистского оккупационного режима на Брянщине. В мемориале захоронены мирные жители и солдаты-освободители. Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" находится на берегу реки Снежеть в Брянском лесу. В нем представлены стела-карта партизанского движения, стена памяти с именами погибших партизан и символическими бронзовыми скульптурами, реконструкция партизанских землянок и скипидарной мастерской, экспозиция военной техники. Делегации Сухума также показали сквер "Сад Победы", который был заложен в 2021 году. Инициатор проекта – глава города Марина Дбар.
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сухум, брянск
Делегация Сухума в Брянске почтила память погибших в Великой Отечественной войне
11:30 17.09.2022 (обновлено: 11:56 17.09.2022)
Во время оккупации фашистами Брянской области убиты и погибли при бомбардировках 75 274 мирных жителей, угнаны в немецкое рабство 154 тысячи человек, сожжены 1016 населенных пунктов.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik.
Делегация из Абхазия во главе с мэром Бесланом Эшба почтила память жертв Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятникам в Брянске. Об этом сообщает
пресс-служба администрации.
Делегация администрации Сухума посетила памятные места - мемориальный комплекс "Хацунь" и "Партизанская поляна".
Комплекс "Хацунь" посвящен жертвам фашистского оккупационного режима на Брянщине. В мемориале захоронены мирные жители и солдаты-освободители.
Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" находится на берегу реки Снежеть в Брянском лесу.
В нем представлены стела-карта партизанского движения, стена памяти с именами погибших партизан и символическими бронзовыми скульптурами, реконструкция партизанских землянок и скипидарной мастерской, экспозиция военной техники.
Делегации Сухума также показали сквер "Сад Победы", который был заложен в 2021 году. Инициатор проекта – глава города Марина Дбар.