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МЧС Абхазии экстренно эвакуировали жительницу Луганска из села Аибга Гагрского района

МЧС Абхазии экстренно эвакуировали жительницу Луганска из села Аибга Гагрского района

Экстренный вызов из села Аибга поступил в полдень в пятницу, 16 сентября. 17.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Спасатели МЧС экстренно эвакуировали жительницу Луганска Татьяну Вухреву, 1978 года рождения, из села Аибга Гагрского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Спасатели МЧС оказали ей первую медицинскую помощь, затем она была доставлена в Гагрскую районную больницу.

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