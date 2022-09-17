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МЧС Абхазии экстренно эвакуировали жительницу Луганска из села Аибга Гагрского района
МЧС Абхазии экстренно эвакуировали жительницу Луганска из села Аибга Гагрского района
Экстренный вызов из села Аибга поступил в полдень в пятницу, 16 сентября. 17.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Спасатели МЧС экстренно эвакуировали жительницу Луганска Татьяну Вухреву, 1978 года рождения, из села Аибга Гагрского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Спасатели МЧС оказали ей первую медицинскую помощь, затем она была доставлена в Гагрскую районную больницу.
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МЧС Абхазии экстренно эвакуировали жительницу Луганска из села Аибга Гагрского района

12:20 17.09.2022
© Foto / МЧС АбхазииВосьмидесятилетней жительнице высокогорного села Псху потребовалась срочная госпитализация в одну из сухумских больниц
Восьмидесятилетней жительнице высокогорного села Псху потребовалась срочная госпитализация в одну из сухумских больниц - Sputnik Абхазия, 1920, 17.09.2022
© Foto / МЧС Абхазии
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Экстренный вызов из села Аибга поступил в полдень в пятницу, 16 сентября.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Спасатели МЧС экстренно эвакуировали жительницу Луганска Татьяну Вухреву, 1978 года рождения, из села Аибга Гагрского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Женщине потребовалась срочная госпитализация на фоне обострившейся почечной недостаточности.
Спасатели МЧС оказали ей первую медицинскую помощь, затем она была доставлена в Гагрскую районную больницу.
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