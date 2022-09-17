https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/mnogoetazhnuyu-gostinitsu-otkroyut-v-ochamchyre-k-2023-godu-1041558072.html

Многоэтажную гостиницу откроют в Очамчыре к 2023 году

Многоэтажную гостиницу откроют в Очамчыре к 2023 году

Строительство шестнадцатиэтажной гостиницы в Очамчыре не было завершено из-за начала Отечественной войны народа Абхазии. 17.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-17T10:40+0300

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в абхазии

очамчырский район

очамчыра

абхазия

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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Недостроенную гостиницу в Очамчыре отремонтируют и откроют в 2023 году, рассказал в интервью радио Sputnik замглавы администрации Очамчырского района Артимон Габилаиа. Предположительно объект откроется в июне 2023 года, будет работать круглый год и за год сможет принимать до 30 000 посетителей, добавил замглавы района. Габилаиа отметил, что открытие гостиницы станет важным фактором развития экономики района – появятся рабочие места, будет развиваться инфраструктура, поступят налоговые платежи в бюджет.

очамчырский район

очамчыра

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