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Многоэтажную гостиницу откроют в Очамчыре к 2023 году
Многоэтажную гостиницу откроют в Очамчыре к 2023 году
Строительство шестнадцатиэтажной гостиницы в Очамчыре не было завершено из-за начала Отечественной войны народа Абхазии. 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T10:40+0300
2022-09-17T10:40+0300
2022-09-17T10:40+0300
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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Недостроенную гостиницу в Очамчыре отремонтируют и откроют в 2023 году, рассказал в интервью радио Sputnik замглавы администрации Очамчырского района Артимон Габилаиа. Предположительно объект откроется в июне 2023 года, будет работать круглый год и за год сможет принимать до 30 000 посетителей, добавил замглавы района. Габилаиа отметил, что открытие гостиницы станет важным фактором развития экономики района – появятся рабочие места, будет развиваться инфраструктура, поступят налоговые платежи в бюджет.
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очамчырский район, очамчыра, абхазия
очамчырский район, очамчыра, абхазия
Многоэтажную гостиницу откроют в Очамчыре к 2023 году
Строительство шестнадцатиэтажной гостиницы в Очамчыре не было завершено из-за начала Отечественной войны народа Абхазии.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Недостроенную гостиницу в Очамчыре отремонтируют и откроют в 2023 году, рассказал в интервью радио Sputnik замглавы администрации Очамчырского района Артимон Габилаиа.
По его словам, 16-этажное здание ремонтируют абхазские предприниматели. Уже начались ремонтные и очистительные работы, строится забор.
Предположительно объект откроется в июне 2023 года, будет работать круглый год и за год сможет принимать до 30 000 посетителей, добавил замглавы района.
Габилаиа отметил, что открытие гостиницы станет важным фактором развития экономики района – появятся рабочие места, будет развиваться инфраструктура, поступят налоговые платежи в бюджет.