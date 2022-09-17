https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/muzhchina-pogib-na-beregu-reki-aaldzga-v-tkuarchalskom-rayone-1041565277.html

Мужчина погиб на берегу реки Аалдзга в Ткуарчалском районе

Мужчина погиб на берегу реки Аалдзга в Ткуарчалском районе

По предварительной информации, погибший работал в Ткуарчалском районе в туристической сфере. 17.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Мужчина погиб на берегу реки Аалдзга в Ткуарчалском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. По предварительной информации, погибший – житель Сухума.

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мчс абхазии, происшествия, абхазия, ткуарчальский район