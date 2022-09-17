https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/muzhchina-pogib-na-beregu-reki-aaldzga-v-tkuarchalskom-rayone-1041565277.html
Мужчина погиб на берегу реки Аалдзга в Ткуарчалском районе
Мужчина погиб на берегу реки Аалдзга в Ткуарчалском районе
По предварительной информации, погибший работал в Ткуарчалском районе в туристической сфере. 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T18:35+0300
2022-09-17T18:35+0300
2022-09-17T20:15+0300
в абхазии
мчс абхазии
происшествия
абхазия
ткуарчальский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/11/1041565013_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_058c7c2618073cb8596db5396efc33ef.jpg
СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Мужчина погиб на берегу реки Аалдзга в Ткуарчалском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. По предварительной информации, погибший – житель Сухума.
абхазия
ткуарчальский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/11/1041565013_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e3585a83214bca1730a2dff72ba48c3e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, происшествия, абхазия, ткуарчальский район
мчс абхазии, происшествия, абхазия, ткуарчальский район
Мужчина погиб на берегу реки Аалдзга в Ткуарчалском районе
18:35 17.09.2022 (обновлено: 20:15 17.09.2022)
По предварительной информации, погибший работал в Ткуарчалском районе в туристической сфере.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Мужчина погиб на берегу реки Аалдзга в Ткуарчалском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Как отмечают в ведомстве, Константин Афанасиади, 1989 года рождения, работал на "тарзанке", установленной над рекой. Он сорвался вниз и ударился головой о камни.
По предварительной информации, погибший – житель Сухума.