https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/peskov-prokommentiroval-vozmozhnost-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-na-ukraine-1041560657.html

Песков прокомментировал возможность применения ядерного оружия на Украине

Песков прокомментировал возможность применения ядерного оружия на Украине

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории ядерных объектов. Он заверил, что ситуация... 17.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-17T14:00+0300

2022-09-17T14:00+0300

2022-09-17T14:00+0300

дмитрий песков

россия

украина

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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения РФ ядерного оружия на Украине ответил, что нужно читать ядерную доктрину, в ней указана позиция страны.Ранее Владимир Путин заявил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории ядерных объектов. Он подчеркнул, что Россия делает все, чтобы не допустить негативного развития событий. По его словам, Москва только до поры до времени сдержанно отвечает на киевские удары по инфраструктуре и теракты. Он напомнил, что ВС РФ уже нанесли несколько чувствительных ударов, которые он предложил считать "предупреждающими". Президент добавил, что ответ РФ будет более серьезным, если Киев продолжит действовать подобным образом.

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дмитрий песков, россия, украина