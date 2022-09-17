Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/peskov-prokommentiroval-vozmozhnost-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-na-ukraine-1041560657.html
Песков прокомментировал возможность применения ядерного оружия на Украине
Песков прокомментировал возможность применения ядерного оружия на Украине
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории ядерных объектов. Он заверил, что ситуация... 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T14:00+0300
2022-09-17T14:00+0300
дмитрий песков
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/01/1032130467_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_3e6c94e8126cf90990f9f893556d192c.jpg
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения РФ ядерного оружия на Украине ответил, что нужно читать ядерную доктрину, в ней указана позиция страны.Ранее Владимир Путин заявил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории ядерных объектов. Он подчеркнул, что Россия делает все, чтобы не допустить негативного развития событий. По его словам, Москва только до поры до времени сдержанно отвечает на киевские удары по инфраструктуре и теракты. Он напомнил, что ВС РФ уже нанесли несколько чувствительных ударов, которые он предложил считать "предупреждающими". Президент добавил, что ответ РФ будет более серьезным, если Киев продолжит действовать подобным образом.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/01/1032130467_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_e51b2d7cab54288b8e53a2c8e1956675.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дмитрий песков, россия, украина
дмитрий песков, россия, украина

Песков прокомментировал возможность применения ядерного оружия на Украине

14:00 17.09.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНаграждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Награждение победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - Sputnik Абхазия, 1920, 17.09.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории ядерных объектов. Он заверил, что ситуация находится под контролем.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения РФ ядерного оружия на Украине ответил, что нужно читать ядерную доктрину, в ней указана позиция страны.
"Читайте доктрину. Там все написано", – сказал Песков.
Ранее Владимир Путин заявил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории ядерных объектов. Он подчеркнул, что Россия делает все, чтобы не допустить негативного развития событий.
По его словам, Москва только до поры до времени сдержанно отвечает на киевские удары по инфраструктуре и теракты. Он напомнил, что ВС РФ уже нанесли несколько чувствительных ударов, которые он предложил считать "предупреждающими". Президент добавил, что ответ РФ будет более серьезным, если Киев продолжит действовать подобным образом.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0