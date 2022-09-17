https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/peskov-prokommentiroval-vozmozhnost-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-na-ukraine-1041560657.html
Песков прокомментировал возможность применения ядерного оружия на Украине
Песков прокомментировал возможность применения ядерного оружия на Украине
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории ядерных объектов. Он заверил, что ситуация... 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T14:00+0300
2022-09-17T14:00+0300
2022-09-17T14:00+0300
дмитрий песков
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/01/1032130467_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_3e6c94e8126cf90990f9f893556d192c.jpg
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения РФ ядерного оружия на Украине ответил, что нужно читать ядерную доктрину, в ней указана позиция страны.Ранее Владимир Путин заявил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории ядерных объектов. Он подчеркнул, что Россия делает все, чтобы не допустить негативного развития событий. По его словам, Москва только до поры до времени сдержанно отвечает на киевские удары по инфраструктуре и теракты. Он напомнил, что ВС РФ уже нанесли несколько чувствительных ударов, которые он предложил считать "предупреждающими". Президент добавил, что ответ РФ будет более серьезным, если Киев продолжит действовать подобным образом.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/01/1032130467_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_e51b2d7cab54288b8e53a2c8e1956675.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дмитрий песков, россия, украина
дмитрий песков, россия, украина
Песков прокомментировал возможность применения ядерного оружия на Украине
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории ядерных объектов. Он заверил, что ситуация находится под контролем.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения РФ ядерного оружия на Украине ответил
, что нужно читать ядерную доктрину, в ней указана позиция страны.
"Читайте доктрину. Там все написано", – сказал Песков.
Ранее Владимир Путин заявил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории ядерных объектов. Он подчеркнул, что Россия делает все, чтобы не допустить негативного развития событий.
По его словам, Москва только до поры до времени сдержанно отвечает на киевские удары по инфраструктуре и теракты. Он напомнил, что ВС РФ уже нанесли несколько чувствительных ударов, которые он предложил считать "предупреждающими". Президент добавил, что ответ РФ будет более серьезным, если Киев продолжит действовать подобным образом.