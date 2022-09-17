https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/populyarnye-turisticheskie-napravleniya-gudautskogo-rayona-1041561699.html

Популярные туристические направления Гудаутского района

Популярные туристические направления Гудаутского района

Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонская пещера - одни самых популярных и посещаемых достопримечательностей Абхазии. Сколько людей посетило... 17.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-17T15:15+0300

2022-09-17T15:15+0300

2022-09-17T15:40+0300

в абхазии

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

новоафонская пещера

абхазия

инфографика

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/11/1041557700_0:262:1201:938_1920x0_80_0_0_cd5428198571e409e35090935641743b.png

С 1 января по 14 сентября 2022 года Новоафонскую пещеру посетили 332 тысячи 329 взрослых людей. Более 470 человек побывало в пещере бесплатно по льготным билетам. В основном, это ученики школ.За аналогичный период 2021 года экскурсию по пещере провели для 364 тысяч 613-и посетителям.С 1 января по 1 сентября 2022 года парк посетило 492 тысячи 954 человека, что на 58 тысяч 321 человек меньше аналогичного периода 2021 года.

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера, абхазия, инфографика, мультимедиа, инфографика