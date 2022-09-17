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Популярные туристические направления Гудаутского района
Популярные туристические направления Гудаутского района
Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонская пещера - одни самых популярных и посещаемых достопримечательностей Абхазии. Сколько людей посетило... 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T15:15+0300
2022-09-17T15:15+0300
2022-09-17T15:40+0300
в абхазии
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
новоафонская пещера
абхазия
инфографика
мультимедиа
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С 1 января по 14 сентября 2022 года Новоафонскую пещеру посетили 332 тысячи 329 взрослых людей. Более 470 человек побывало в пещере бесплатно по льготным билетам. В основном, это ученики школ.За аналогичный период 2021 года экскурсию по пещере провели для 364 тысяч 613-и посетителям.С 1 января по 1 сентября 2022 года парк посетило 492 тысячи 954 человека, что на 58 тысяч 321 человек меньше аналогичного периода 2021 года.
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера, абхазия, инфографика, мультимедиа, инфографика
озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера, абхазия, инфографика, мультимедиа, инфографика
Популярные туристические направления Гудаутского района
15:15 17.09.2022 (обновлено: 15:40 17.09.2022)
Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонская пещера - одни самых популярных и посещаемых достопримечательностей Абхазии. Сколько людей посетило визитные карточки республики в этом и прошлом году - смотрите в инфографике.
С 1 января по 14 сентября 2022 года Новоафонскую пещеру посетили 332 тысячи 329 взрослых людей. Более 470 человек побывало в пещере бесплатно по льготным билетам. В основном, это ученики школ.
За аналогичный период 2021 года экскурсию по пещере провели для 364 тысяч 613-и посетителям.
С 1 января по 1 сентября 2022 года парк посетило 492 тысячи 954 человека, что на 58 тысяч 321 человек меньше аналогичного периода 2021 года.