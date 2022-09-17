https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/posolstvo-rossii-i-mchs-abkhazii-obsudili-voprosy-okazaniya-ekstrennoy-pomoschi-rossiyanam-1041557958.html

Посольство России и МЧС Абхазии обсудили вопросы оказания экстренной помощи россиянам

Посольство России и МЧС Абхазии обсудили вопросы оказания экстренной помощи россиянам

В МЧС Абхазии прошла встреча главы ведомства Льва Квициния с завершающим свою дипломатическую миссию советником посла России в Абхазии Владиславом Нечипоренко... 17.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-17T09:50+0300

2022-09-17T09:50+0300

2022-09-17T09:50+0300

в абхазии

мчс абхазии

посольство рф в абхазии

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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В МЧС Абхазии прошла встреча главы ведомства Льва Квициния с завершающим свою дипломатическую миссию советником посла России в Абхазии Владиславом Нечипоренко и новым советником посла Романом Татарка.Стороны выразили удовлетворение существующим уровнем межведомственного взаимодействия в вопросах оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуацииНа встрече было отмечено, что взаимодействие МЧС и посольства полностью соответствует нынешнему уровню стратегического партнерства между двумя странами.

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мчс абхазии, посольство рф в абхазии