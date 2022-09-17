https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/posolstvo-rossii-i-mchs-abkhazii-obsudili-voprosy-okazaniya-ekstrennoy-pomoschi-rossiyanam-1041557958.html
Посольство России и МЧС Абхазии обсудили вопросы оказания экстренной помощи россиянам
Посольство России и МЧС Абхазии обсудили вопросы оказания экстренной помощи россиянам
В МЧС Абхазии прошла встреча главы ведомства Льва Квициния с завершающим свою дипломатическую миссию советником посла России в Абхазии Владиславом Нечипоренко... 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T09:50+0300
2022-09-17T09:50+0300
2022-09-17T09:50+0300
в абхазии
мчс абхазии
посольство рф в абхазии
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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В МЧС Абхазии прошла встреча главы ведомства Льва Квициния с завершающим свою дипломатическую миссию советником посла России в Абхазии Владиславом Нечипоренко и новым советником посла Романом Татарка.Стороны выразили удовлетворение существующим уровнем межведомственного взаимодействия в вопросах оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуацииНа встрече было отмечено, что взаимодействие МЧС и посольства полностью соответствует нынешнему уровню стратегического партнерства между двумя странами.
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мчс абхазии, посольство рф в абхазии
мчс абхазии, посольство рф в абхазии
Посольство России и МЧС Абхазии обсудили вопросы оказания экстренной помощи россиянам
В МЧС Абхазии прошла встреча главы ведомства Льва Квициния с завершающим свою дипломатическую миссию советником посла России в Абхазии Владиславом Нечипоренко и новым советником посла Романом Татарка.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В МЧС Абхазии прошла встреча главы ведомства Льва Квициния с завершающим свою дипломатическую миссию советником посла России в Абхазии Владиславом Нечипоренко и новым советником посла Романом Татарка.
На встрече обсудили вопросы оказания экстренной помощи россиянам, пребывающим в период летнего курортного сезона на территории республики, сообщает пресс-служба абхазского спасательного ведомства.
Стороны выразили удовлетворение существующим уровнем межведомственного взаимодействия в вопросах оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации
На встрече было отмечено, что взаимодействие МЧС и посольства полностью соответствует нынешнему уровню стратегического партнерства между двумя странами.