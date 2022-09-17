https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/rossypyu-zhemchuzhin-samye-zhivopisnye-ozera-abkhazii-1040829915.html
Россыпью жемчужин: самые живописные озера Абхазии
Россыпью жемчужин: самые живописные озера Абхазии
Топ - 10 самых красивых горных озер Абхазии смотрите в фотоленте Sputnik. 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T09:50+0300
2022-09-17T09:50+0300
2022-09-18T10:07+0300
в абхазии
озера
фото
мультимедиа
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102810/15/1028101574_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_cadea9b8a9211801fb455c62fd35f3d5.jpg
Абхазию смело можно назвать озерным краем. На небольшой территории республики расположены десятки живописных озер. Особое место среди них занимают горные озера.Большинство из них ледникового происхождения и находятся высоко в горах. Озера окружены зелеными склонами гор, на их берегах много уникальных растений.Согласно древним абхазским традициям, купаться в горных озерах запрещено.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102810/15/1028101574_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_cf51048babc05ada1a475557c94174a8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
озера, фото , мультимедиа, абхазия, фото
озера, фото , мультимедиа, абхазия, фото
Россыпью жемчужин: самые живописные озера Абхазии 09:50 17.09.2022 (обновлено: 10:07 18.09.2022)
Топ - 10 самых красивых горных озер Абхазии смотрите в фотоленте Sputnik.
Абхазию смело можно назвать озерным краем. На небольшой территории республики расположены десятки живописных озер. Особое место среди них занимают горные озера.
Большинство из них ледникового происхождения и находятся высоко в горах. Озера окружены зелеными склонами гор, на их берегах много уникальных растений.
Согласно древним абхазским традициям, купаться в горных озерах запрещено.
© Foto / Горная Абхазия
В высокогорье Абхазии много живописных озер. На фото: озеро Мцра (Анаан, Анаа), расположенное в горном массиве Чадым.
В высокогорье Абхазии много живописных озер. На фото: озеро Мцра (Анаан, Анаа), расположенное в горном массиве Чадым.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Озеро Мзы находится на высоте 2 000 метров над уровнем моря, в семи километрах от минеральных источников Ауадхары.
Озеро Мзы находится на высоте 2 000 метров над уровнем моря, в семи километрах от минеральных источников Ауадхары.
Озеро Дзоу в высокогорье Гагрского района Абхазии.
© Sputnik / Акоп Кущян
Рица - одна из визитных карточек Абхазии. Озеро расположено на высоте 950 метров над уровнем моря в бассейне реки Бзыбь. Длина озера – два с половиной километра, а глубина -131 метр.
Рица - одна из визитных карточек Абхазии. Озеро расположено на высоте 950 метров над уровнем моря в бассейне реки Бзыбь. Длина озера – два с половиной километра, а глубина -131 метр.
© Foto / Горная Абхазия
На высоте 2530 метров над уровнем моря находится красивейшее озеро — Дерикуара. Вода в нем такая прозрачная, что дно просматривается до 14-метровой глубины.
На высоте 2530 метров над уровнем моря находится красивейшее озеро — Дерикуара. Вода в нем такая прозрачная, что дно просматривается до 14-метровой глубины.
© Sputnik / Томас Тхайцук
3 октября 1891 года в результате землетрясения обвалился склон горы, перекрыв реку Амткел. Таким образом возникло озеро.
3 октября 1891 года в результате землетрясения обвалился склон горы, перекрыв реку Амткел. Таким образом возникло озеро.
© Foto / Горная Абхазия
Озеро Чхы в переводе с абхазского означает "лошадиная голова". Водоем расположен на высоте 2400 метров над уровнем моря рядом с одноименным перевалом.
Озеро Чхы в переводе с абхазского означает "лошадиная голова". Водоем расположен на высоте 2400 метров над уровнем моря рядом с одноименным перевалом.
Озеро Малая Мцра на горном массиве Чедым.
© Foto / Тенгиз Тарба
Озело Малая Рица.
Высокогорное озеро Гуарап.