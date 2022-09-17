https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/rossypyu-zhemchuzhin-samye-zhivopisnye-ozera-abkhazii-1040829915.html

Россыпью жемчужин: самые живописные озера Абхазии

Россыпью жемчужин: самые живописные озера Абхазии

Топ - 10 самых красивых горных озер Абхазии смотрите в фотоленте Sputnik. 17.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

озера

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Абхазию смело можно назвать озерным краем. На небольшой территории республики расположены десятки живописных озер. Особое место среди них занимают горные озера.Большинство из них ледникового происхождения и находятся высоко в горах. Озера окружены зелеными склонами гор, на их берегах много уникальных растений.Согласно древним абхазским традициям, купаться в горных озерах запрещено.

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озера, фото , мультимедиа, абхазия, фото