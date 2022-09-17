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https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/rossypyu-zhemchuzhin-samye-zhivopisnye-ozera-abkhazii-1040829915.html
Россыпью жемчужин: самые живописные озера Абхазии
Россыпью жемчужин: самые живописные озера Абхазии
Топ - 10 самых красивых горных озер Абхазии смотрите в фотоленте Sputnik. 17.09.2022, Sputnik Абхазия
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Абхазию смело можно назвать озерным краем. На небольшой территории республики расположены десятки живописных озер. Особое место среди них занимают горные озера.Большинство из них ледникового происхождения и находятся высоко в горах. Озера окружены зелеными склонами гор, на их берегах много уникальных растений.Согласно древним абхазским традициям, купаться в горных озерах запрещено.
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озера, фото , мультимедиа, абхазия, фото
озера, фото , мультимедиа, абхазия, фото

Россыпью жемчужин: самые живописные озера Абхазии

09:50 17.09.2022 (обновлено: 10:07 18.09.2022)
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Топ - 10 самых красивых горных озер Абхазии смотрите в фотоленте Sputnik.
Абхазию смело можно назвать озерным краем. На небольшой территории республики расположены десятки живописных озер. Особое место среди них занимают горные озера.
Большинство из них ледникового происхождения и находятся высоко в горах. Озера окружены зелеными склонами гор, на их берегах много уникальных растений.
Согласно древним абхазским традициям, купаться в горных озерах запрещено.
© Foto / Горная Абхазия

В высокогорье Абхазии много живописных озер. На фото: озеро Мцра (Анаан, Анаа), расположенное в горном массиве Чадым.

В высокогорье Абхазии много живописных озер. На фото: озеро Мцра (Анаан, Анаа), расположенное в горном массиве Чадым. - Sputnik Абхазия
1/10
© Foto / Горная Абхазия

В высокогорье Абхазии много живописных озер. На фото: озеро Мцра (Анаан, Анаа), расположенное в горном массиве Чадым.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Озеро Мзы находится на высоте 2 000 метров над уровнем моря, в семи километрах от минеральных источников Ауадхары.

Озеро Мзы находится на высоте 2 000 метров над уровнем моря, в семи километрах от минеральных источников Ауадхары. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Озеро Мзы находится на высоте 2 000 метров над уровнем моря, в семи километрах от минеральных источников Ауадхары.

© Foto / Горная Абхазия

Озеро Дзоу в высокогорье Гагрского района Абхазии.

Озеро Дзоу в высокогорье Гагрского района Абхазии. - Sputnik Абхазия
3/10
© Foto / Горная Абхазия

Озеро Дзоу в высокогорье Гагрского района Абхазии.

© Sputnik / Акоп Кущян

Рица - одна из визитных карточек Абхазии. Озеро расположено на высоте 950 метров над уровнем моря в бассейне реки Бзыбь. Длина озера – два с половиной километра, а глубина -131 метр.

Рица - одна из визитных карточек Абхазии. Озеро расположено на высоте 950 метров над уровнем моря в бассейне реки Бзыбь. Длина озера – два с половиной километра, а глубина -131 метр. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Акоп Кущян

Рица - одна из визитных карточек Абхазии. Озеро расположено на высоте 950 метров над уровнем моря в бассейне реки Бзыбь. Длина озера – два с половиной километра, а глубина -131 метр.

© Foto / Горная Абхазия

На высоте 2530 метров над уровнем моря находится красивейшее озеро — Дерикуара. Вода в нем такая прозрачная, что дно просматривается до 14-метровой глубины.

На высоте 2530 метров над уровнем моря находится красивейшее озеро — Дерикуара. Вода в нем такая прозрачная, что дно просматривается до 14-метровой глубины. - Sputnik Абхазия
5/10
© Foto / Горная Абхазия

На высоте 2530 метров над уровнем моря находится красивейшее озеро — Дерикуара. Вода в нем такая прозрачная, что дно просматривается до 14-метровой глубины.

© Sputnik / Томас Тхайцук

3 октября 1891 года в результате землетрясения обвалился склон горы, перекрыв реку Амткел. Таким образом возникло озеро.

3 октября 1891 года в результате землетрясения обвалился склон горы, перекрыв реку Амткел. Таким образом возникло озеро. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

3 октября 1891 года в результате землетрясения обвалился склон горы, перекрыв реку Амткел. Таким образом возникло озеро.

© Foto / Горная Абхазия

Озеро Чхы в переводе с абхазского означает "лошадиная голова". Водоем расположен на высоте 2400 метров над уровнем моря рядом с одноименным перевалом.

Озеро Чхы в переводе с абхазского означает &quot;лошадиная голова&quot;. Водоем расположен на высоте 2400 метров над уровнем моря рядом с одноименным перевалом. - Sputnik Абхазия
7/10
© Foto / Горная Абхазия

Озеро Чхы в переводе с абхазского означает "лошадиная голова". Водоем расположен на высоте 2400 метров над уровнем моря рядом с одноименным перевалом.

© Foto / Горная Абхазия

Озеро Малая Мцра на горном массиве Чедым.

Озеро Малая Мцра на горном массиве Чедым. - Sputnik Абхазия
8/10
© Foto / Горная Абхазия

Озеро Малая Мцра на горном массиве Чедым.

© Foto / Тенгиз Тарба

Озело Малая Рица.

Озело Малая Рица. - Sputnik Абхазия
9/10
© Foto / Тенгиз Тарба

Озело Малая Рица.

© Foto / Горная Абхазия

Высокогорное озеро Гуарап.

Высокогорное озеро Гуарап. - Sputnik Абхазия
10/10
© Foto / Горная Абхазия

Высокогорное озеро Гуарап.

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