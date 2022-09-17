https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/ses-vaktsina-ot-koronavirusa-postupit-v-abkhaziyu-v-blizhayshee-vremya-1041564700.html

СЭС: вакцина от коронавируса поступит в Абхазию в ближайшее время

СЭС: вакцина от коронавируса поступит в Абхазию в ближайшее время

Кампания по вакцинации от коронавиурсной инфекции началась в Абхазии в мае 2021 года. 17.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-17T17:45+0300

2022-09-17T17:45+0300

2022-09-17T20:16+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

вакцинация от covid-19 в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Вакцина от коронавируса поступит в Абхазию в ближайшее время. Об этом в эфире радио Sputnik заявил и.о. главы СЭС Абхазии Астан Авидзба.Жителям Абхазии будут доступны "Спутник V" и "Спутник Лайт".Кампания по вакцинации от коронавиурсной инфекции началась в Абхазии в мае 2021 года. Всего в республике, по данным Минздрава, привились менее 20 тысяч человек. Из них "Спутником V" – 10 625, "Спутником Лайт" – 8 465.

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вакцинация от covid-19 в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия