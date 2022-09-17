https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/ses-vaktsina-ot-koronavirusa-postupit-v-abkhaziyu-v-blizhayshee-vremya-1041564700.html
СЭС: вакцина от коронавируса поступит в Абхазию в ближайшее время
СЭС: вакцина от коронавируса поступит в Абхазию в ближайшее время
Кампания по вакцинации от коронавиурсной инфекции началась в Абхазии в мае 2021 года. 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T17:45+0300
2022-09-17T17:45+0300
2022-09-17T20:16+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Вакцина от коронавируса поступит в Абхазию в ближайшее время. Об этом в эфире радио Sputnik заявил и.о. главы СЭС Абхазии Астан Авидзба.Жителям Абхазии будут доступны "Спутник V" и "Спутник Лайт".Кампания по вакцинации от коронавиурсной инфекции началась в Абхазии в мае 2021 года. Всего в республике, по данным Минздрава, привились менее 20 тысяч человек. Из них "Спутником V" – 10 625, "Спутником Лайт" – 8 465.
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вакцинация от covid-19 в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
вакцинация от covid-19 в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
СЭС: вакцина от коронавируса поступит в Абхазию в ближайшее время
17:45 17.09.2022 (обновлено: 20:16 17.09.2022)
Кампания по вакцинации от коронавиурсной инфекции началась в Абхазии в мае 2021 года.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Вакцина от коронавируса поступит в Абхазию в ближайшее время. Об этом в эфире радио Sputnik заявил и.о. главы СЭС Абхазии Астан Авидзба.
"По нашей информации, вакцина ожидается со дня на день, плюс-минус несколько дней", – сказал он.
Жителям Абхазии будут доступны "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Кампания по вакцинации от коронавиурсной инфекции началась в Абхазии в мае 2021 года.
Всего в республике, по данным Минздрава, привились менее 20 тысяч человек. Из них "Спутником V" – 10 625, "Спутником Лайт" – 8 465.