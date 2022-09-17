https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/sezon-detskie-travmy-treyler-podkasta-strakhi-1041527083.html

Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"

Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"

В новом сезоне подкаста "Страхи" говорим о детских травмах, их проработке и том как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы. 17.09.2022, Sputnik Абхазия

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Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи" Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"

Проблемы с противоположным полом, чувством вины, неполноценности или обиды. Неумение налаживать отношения, выстраивать границы или просто копить деньги. Что если всё это результат накопившихся проблем из детства? Слушайте подкасты РИА Новости.

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