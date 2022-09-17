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Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"
Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"
В новом сезоне подкаста "Страхи" говорим о детских травмах, их проработке и том как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы. 17.09.2022, Sputnik Абхазия
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Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"
Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"
Проблемы с противоположным полом, чувством вины, неполноценности или обиды. Неумение налаживать отношения, выстраивать границы или просто копить деньги. Что если всё это результат накопившихся проблем из детства? Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
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Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"

10:30 17.09.2022 (обновлено: 12:14 17.09.2022)
Радио
Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"
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В новом сезоне подкаста "Страхи" говорим о детских травмах, их проработке и том как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы.
Проблемы с противоположным полом, чувством вины, неполноценности или обиды. Неумение налаживать отношения, выстраивать границы или просто копить деньги. Что если всё это результат накопившихся проблем из детства?
Слушайте подкасты РИА Новости.
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