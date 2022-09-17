https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/soglashenie-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-o-dvoynom-grazhdanstve-podpishut-v-kontse-sentyabrya-1041566097.html

Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве подпишут в конце сентября

Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве подпишут в конце сентября

В настоящее время прорабатывается подписание Соглашения о регулировании вопросов двойного гражданства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. 17.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-17T19:30+0300

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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве планируется подписать в Москве в конце сентября, заявил на заседании Общественного совета МИД Абхазии Инал Ардзинба. Подписание состоится на уровне глав МИД Абхазии и России. Соглашение предполагает разработку упрощенного порядка получения гражданства России для граждан Абхазии.9 сентября Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подписать от имени России Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства с Абхазией.

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