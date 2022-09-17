https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/soglashenie-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-o-dvoynom-grazhdanstve-podpishut-v-kontse-sentyabrya-1041566097.html
Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве подпишут в конце сентября
Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве подпишут в конце сентября
В настоящее время прорабатывается подписание Соглашения о регулировании вопросов двойного гражданства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T19:30+0300
2022-09-17T19:30+0300
2022-09-17T20:14+0300
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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве планируется подписать в Москве в конце сентября, заявил на заседании Общественного совета МИД Абхазии Инал Ардзинба. Подписание состоится на уровне глав МИД Абхазии и России. Соглашение предполагает разработку упрощенного порядка получения гражданства России для граждан Абхазии.9 сентября Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подписать от имени России Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства с Абхазией.
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Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве подпишут в конце сентября
19:30 17.09.2022 (обновлено: 20:14 17.09.2022)
В настоящее время прорабатывается подписание Соглашения о регулировании вопросов двойного гражданства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве планируется подписать в Москве в конце сентября, заявил на заседании Общественного совета МИД Абхазии Инал Ардзинба.
Подписание состоится на уровне глав МИД Абхазии и России.
Соглашение предполагает разработку упрощенного порядка получения гражданства России для граждан Абхазии.
9 сентября Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подписать от имени России Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства с Абхазией.