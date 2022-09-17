https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/vks-rossii-unichtozhili-bolee-50-natsionalistov-v-kharkovskoy-oblasti-1041561596.html

ВКС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области

ВКС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных... 17.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-17T14:35+0300

2022-09-17T14:35+0300

2022-09-17T15:34+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. ВКС России высокоточными ударами уничтожили более 50 националистов и свыше десяти единиц спецтехники в Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сводке министерства.В ведомстве также сообщили, что четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских военных.

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