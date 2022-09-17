ВКС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области
14:35 17.09.2022 (обновлено: 15:34 17.09.2022)
© Sputnik Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместное учение России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
© Sputnik Виктор Толочко/
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. ВКС России высокоточными ударами уничтожили более 50 националистов и свыше десяти единиц спецтехники в Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сводке министерства.
"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сводке министерства.
В ведомстве также сообщили, что четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских военных.