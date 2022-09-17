Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/vks-rossii-unichtozhili-bolee-50-natsionalistov-v-kharkovskoy-oblasti-1041561596.html
ВКС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области
ВКС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных... 17.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-17T14:35+0300
2022-09-17T15:34+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/02/1041305600_0:0:3308:1861_1920x0_80_0_0_89fd6d71d76291ecf34940e186e30dfd.jpg
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. ВКС России высокоточными ударами уничтожили более 50 националистов и свыше десяти единиц спецтехники в Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сводке министерства.В ведомстве также сообщили, что четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских военных.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/02/1041305600_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_a1b37ad161ad94c5558056a9bfbbaae0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина
россия, украина

ВКС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области

14:35 17.09.2022 (обновлено: 15:34 17.09.2022)
© Sputnik Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместное учение России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместное учение России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 17.09.2022
© Sputnik Виктор Толочко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. ВКС России высокоточными ударами уничтожили более 50 националистов и свыше десяти единиц спецтехники в Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сводке министерства.
В ведомстве также сообщили, что четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских военных.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0