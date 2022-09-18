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Дополнительное время: Ханагуа и Кварацхелия об итогах второго сезона ЛФЛ Абхазии
Дополнительное время: Ханагуа и Кварацхелия об итогах второго сезона ЛФЛ Абхазии
Итоги второго сезона Любительской футбольной лиги Абхазии в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik подвели директор ЛФЛ Кягуа Кварацхелия и игрок... 18.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-18T15:45+0300
2022-09-18T15:45+0300
2022-09-18T15:50+0300
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Дополнительное время: Ханагуа и Кварацхелия об итогах второго сезона ЛФЛ Абхазии
Дополнительное время: Ханагуа и Кварацхелия об итогах второго сезона ЛФЛ Абхазии
Победителем Первого дивизиона ЛФЛ Абхазии стала команда "Багмаран" (Сухум). Победителем Первого дивизиона второго сезона Любительской футбольной лиги Абхазии стала команда "Багмаран" (Сухум). Победитель Премьер-лиги - команда Unity Академия, за которую играл ведущий программы "Дополнительное время" Лаша Когония. Игрок "Багмарана" Алмас Ханагуа и директор ЛФЛ Кягуа Кварацхелия рассказали, как проходил турнир и насколько важно проводить подобные соревнования. По мнению Ханагуа, необходимо чаще проводить подобные турниры, привлекать к ним больше команд, чтобы была конкуренция. Кягуа отметил, что турнир вызывает большой интерес. Подробности слушайте в аудиофайле. Любительская футбольная лига – это совместный проект Федерации футбола Абхазии со спортивным объединением Apsnу Sports Group.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, футбол, федерация футбола абхазии, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, футбол, федерация футбола абхазии, аудио
Дополнительное время: Ханагуа и Кварацхелия об итогах второго сезона ЛФЛ Абхазии
15:45 18.09.2022 (обновлено: 15:50 18.09.2022)
Итоги второго сезона Любительской футбольной лиги Абхазии в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik подвели директор ЛФЛ Кягуа Кварацхелия и игрок команды-победительницы Первого дивизиона Алмас Кварацхелия.
Победителем Первого дивизиона ЛФЛ Абхазии стала команда "Багмаран" (Сухум). Победителем Первого дивизиона второго сезона Любительской футбольной лиги Абхазии стала команда "Багмаран" (Сухум). Победитель Премьер-лиги - команда Unity Академия, за которую играл ведущий программы "Дополнительное время" Лаша Когония. Игрок "Багмарана" Алмас Ханагуа и директор ЛФЛ Кягуа Кварацхелия рассказали, как проходил турнир и насколько важно проводить подобные соревнования.
По мнению Ханагуа, необходимо чаще проводить подобные турниры, привлекать к ним больше команд, чтобы была конкуренция.
Кягуа отметил, что турнир вызывает большой интерес.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Любительская футбольная лига – это совместный проект Федерации футбола Абхазии со спортивным объединением Apsnу Sports Group.