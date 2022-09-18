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Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы

Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы

В этом году Москве исполняется 875 лет. Рассказываем, как придумывали названия столичных улиц в разные эпохи. 18.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-18T11:21+0300

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Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы

Мажоров переулок – для "мажоров", а улица Ленивка – для ленивых? Какой топоним царь Алексей Тишайший посвятил своему соколу? Кого "цепляли" на улице Зацепа? Почему Большой Могильцевский переулок не имеет ничего общего с могилами? Комментируют руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев и сотрудник Государственного центрального музея современной истории России Юлия Бурцева.Слушайте подкасты РИА Новости.

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