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Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы
Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы
В этом году Москве исполняется 875 лет. Рассказываем, как придумывали названия столичных улиц в разные эпохи. 18.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-18T11:21+0300
2022-09-18T11:21+0300
2022-09-18T11:21+0300
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Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы
Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы
Мажоров переулок – для "мажоров", а улица Ленивка – для ленивых? Какой топоним царь Алексей Тишайший посвятил своему соколу? Кого "цепляли" на улице Зацепа? Почему Большой Могильцевский переулок не имеет ничего общего с могилами? Комментируют руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев и сотрудник Государственного центрального музея современной истории России Юлия Бурцева.Слушайте подкасты РИА Новости.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Козье болото, Жужа и Бабий городок: как менялись названия улиц Москвы
В этом году Москве исполняется 875 лет. Рассказываем, как придумывали названия столичных улиц в разные эпохи.
Мажоров переулок – для "мажоров", а улица Ленивка – для ленивых? Какой топоним царь Алексей Тишайший посвятил своему соколу? Кого "цепляли" на улице Зацепа? Почему Большой Могильцевский переулок не имеет ничего общего с могилами?
Комментируют руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы
Андрей Клюев и сотрудник Государственного центрального музея современной истории России
Юлия Бурцева.