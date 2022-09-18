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Потерянный во времени: что произошло с маяком в Пицунде

Потерянный во времени: что произошло с маяком в Пицунде

Построенный в конце XIX века пицундский маяк перестал работать в середине 1960-х годов и в наши дни признан аварийным. 18.09.2022, Sputnik Абхазия

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Пицундский маяк расположен на самой крайней точке пицундского мыса и с конца XIX века до середины ХХ века показывал путь мореплавателям. Его высота 36 метров. Металлический корпус маяка давно проржавел, и в нем образовалось множество пробоин. Вход в него заварен. Он был возведен дирекцией маяков и лоции Черного и Азовского морей. Если верить различным открытым источникам, он стоял третьим объектом в очереди при строительстве Сухумского шоссе, но из-за Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов завершить работы удалось лишь спустя около 15 лет. Об особенностях пицундского маяка подробно написано в книге "Лоция Черного и Азовского морей", выпущенной в 1903 году. В ней говорится, что маяк расположен в 60 саженях от воды – это примерно 120 метров, его математический горизонт составлял 12,3 мили (19,7 километров – прим.) и маяк освещал весь морской горизонт. Еще одним интересным моментом, можно назвать, тот факт, что пицундский маяк соединялся телефоном с почтово-телеграфной конторой в Гудауте. Керосиновый прожектор действовал на маяке до 1953 года, но его заменили на электрический, который прослужил до конца 1960-х годов. На территории маяка располагалась часть военно-морского флота СССР и пост погранзаставы.

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