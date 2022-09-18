https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/rossiyskie-voennosluzhaschie-porazili-bespilotniki-uslovnogo-vraga-v-abkhazii-1041575681.html

Российские военнослужащие поразили беспилотники условного врага в Абхазии

Российские военнослужащие поразили беспилотники условного врага в Абхазии

Учения проходили в горно-лесистой и прибрежной местности в Абхазии. 18.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-18T18:00+0300

2022-09-18T18:00+0300

2022-09-18T18:23+0300

в абхазии

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беспилотники

абхазия

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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.Для имитации БЛА условного противника военнослужащие ЮВО задействовали летательные аппараты "Орлан", "Застава" и "Гранат". При выполнении задач были задействованы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла".

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