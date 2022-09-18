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Российские военнослужащие поразили беспилотники условного врага в Абхазии
Российские военнослужащие поразили беспилотники условного врага в Абхазии
Учения проходили в горно-лесистой и прибрежной местности в Абхазии. 18.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-18T18:00+0300
2022-09-18T18:00+0300
2022-09-18T18:23+0300
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беспилотники
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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.Для имитации БЛА условного противника военнослужащие ЮВО задействовали летательные аппараты "Орлан", "Застава" и "Гранат". При выполнении задач были задействованы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла".
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юво, беспилотники, абхазия
юво, беспилотники, абхазия
Российские военнослужащие поразили беспилотники условного врага в Абхазии
18:00 18.09.2022 (обновлено: 18:23 18.09.2022)
Учения проходили в горно-лесистой и прибрежной местности в Абхазии.
СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие отработали задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей на высотах до двух тысяч метром, летящих со средней скоростью 200 километров в час.
Для имитации БЛА условного противника военнослужащие ЮВО задействовали летательные аппараты "Орлан", "Застава" и "Гранат".
При выполнении задач были задействованы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла".