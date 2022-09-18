https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/sputnik-nedeli-vozvraschenie-prezidenta-covid-v-abkhazii-i-zasedanie-obschestvennogo-soveta-1041575051.html

Sputnik недели: возвращение президента, COVID в Абхазии и заседание Общественного совета

Sputnik недели: возвращение президента, COVID в Абхазии и заседание Общественного совета

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 12 по 18 сентября. 18.09.2022, Sputnik Абхазия

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На уходящей неделе президент Абхазии Аслан Бжания завершил свой визит в республики Северного Кавказа, в Сухуме начал работать представитель Башкортостана, уголовное дело завели на бывшего главного санврача страны Людмилу Скорик. Об этом и многом другом читайте в материале Sputnik.Рабочая поездка и встречи первогоПрезидент Абхазии Аслан Бжания завершил свой визит в республики Северного Кавказа на минувшей неделе. С 6 по 12 сентября он посетил Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Адыгею.16 сентября Аслан Бжания встретился с заместителем председателя российского правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрием Чернышенко. Одна из тем беседы была связана с развитием туристической отрасли республики.Как, в частности, отметил Чернышенко, в наши дни реализуются важные инвестиционные проекты и растет товарооборот между Россией и Абхазией. Обсуждение туристической отрасли Абхазии он назвал главной целью своего визита.Зампредседателя российского правительства подчеркнул, что безопасно российские туристы сейчас могут отдыхать только в дружественных странах. И Абхазия, которую Россия считает своим верным и надежным другом, для россиян может стать прекрасным вариантом для путешествия.Деловые связиВ Сухуме приступил к работе представитель Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Башкортостан Олег Назаров. Он рассказал в студии радио Sputnik Абхазия о том, что его работа нацелена на укрепление экономических связей между республиками.Он также подчеркнул, что укреплять сотрудничество можно в разных сферах, в том числе в сфере туризма и детского отдыха.Коронавирус в АбхазииКак сообщает Минздрав Абхазии, с середины июля 2022 года в республике заразилось коронавирусной инфекцией более четырех тысяч человек. И.о. главного санитарного врача республики Астан Авидзба отметил, что к середине августа были пиковые значения.При этом он не исключает того, что официальные цифры могут отличаться от реального положения дел. Многие не сдают анализы и не обращаются в медучреждение из-за легкого течения болезни.Новая волна COVID-19 в Абхазии началась в середине июля. Всего за время пандемии в республике заболело более 57 тысяч человек.Соглашение о госдачи в ПицундеМИД Абхазии сообщил о том, что от Министерства иностранных дел России получена нота по Соглашению о госдаче в Пицунде.МИД Абхазии доведет ноту до Парламента, руководителей партий, общественных организаций, руководства Совета старейшин.Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба рассказал, что ведомство обратилось по дипломатическим каналам МИД России по волнующим вопросам. В ответ им сообщили, что третьим лицам объект "Пицунда" передаваться не может и не будет.Он отметил, что в соответствии со статьями 7 и 8 федерального закона "О государственной охране" госохрана полагается высшим должностным лицам. Соответственно, дачу смогут посещать президент России, председатель правительства, председатели Совета Федерации и Государственной Думы, председатели Конституционного суда и Верховного суда, Генеральный прокурор, председатель Следственного комитета.Заседание Общественного совета МИД АбхазииВ четверг, 15 сентября, в Медиацентре МИД Абхазии прошло очередное заседание Общественного совета. На встрече в Медиацентре обсудили вопросы обороноспособности страны в условиях милитаризации Грузии и возможное военное противостояние, а также разработку законопроекта о регулировании деятельности НПО.Уголовные дела и происшествияГенеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении экс-главного санврача республики Людмилы Скорик, которая подозревается в хищении более трех миллионов рублей.На уходящей неделе в Новом Афоне был задержан гражданин Таджикистана Махамадюсуф Касиров, находящийся в международном розыске. 20-летний мужчина разыскивался за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307.3 (организация деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса Таджикистана.Информация о розыске Касирова была предоставлена Управлением международного сотрудничества МВД России 8 сентября.13 сентября школьница попала под поезд в Гагрском районе. Одиннадцатилетняя Сара Ахвледиани скончалась на месте. Транспортная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели девочки.Еще одна трагическая новость пришла из Ткуарчалского района. Работавший на "тарзанке" у реки Аалдзга Константин Афанасиади 1989 года рождения, сорвался вниз и ударился головой о камни. По предварительной информации, погибший – житель Сухума.Учения силовиковПо сообщению пресс-службы СГБ Абхазии, с 15 по 27 сентября в Сухумском морпорту и прилегающей к нему территории пройдут антитеррористические учения. Ведомство призвало жителей и гостей страны не поддаваться панике и ложным слухам. Государственным учреждениям и жителям близлежащих домов проявлять бдительность и осторожность."Адзыхь" в ОчамчыреВ понедельник 12 сентября в Очамчыре прошло торжественное открытие детского сада "Адзыхь".Работы должны были завершиться осенью 2019 года, но из-за выявленных недостатков, в том числе с водоснабжением и электричеством, объект не был принят.

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абхазия, общество, аслан бжания, политика, экономика