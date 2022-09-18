Sputnik недели: возвращение президента, COVID в Абхазии и заседание Общественного совета
19:45 18.09.2022 (обновлено: 20:55 18.09.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВ Казани запустили проект по разработке вакцины от коронавируса
© Sputnik / Максим Богодвид/
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 12 по 18 сентября.
На уходящей неделе президент Абхазии Аслан Бжания завершил свой визит в республики Северного Кавказа, в Сухуме начал работать представитель Башкортостана, уголовное дело завели на бывшего главного санврача страны Людмилу Скорик. Об этом и многом другом читайте в материале Sputnik.
Рабочая поездка и встречи первого
Президент Абхазии Аслан Бжания завершил свой визит в республики Северного Кавказа на минувшей неделе. С 6 по 12 сентября он посетил Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Адыгею.
16 сентября Аслан Бжания встретился с заместителем председателя российского правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрием Чернышенко. Одна из тем беседы была связана с развитием туристической отрасли республики.
Как, в частности, отметил Чернышенко, в наши дни реализуются важные инвестиционные проекты и растет товарооборот между Россией и Абхазией. Обсуждение туристической отрасли Абхазии он назвал главной целью своего визита.
"Абхазия была жемчужиной Советского Союза, и огромное число российских туристов продолжают сюда приезжать", – отметил Дмитрий Чернышенко.
Зампредседателя российского правительства подчеркнул, что безопасно российские туристы сейчас могут отдыхать только в дружественных странах. И Абхазия, которую Россия считает своим верным и надежным другом, для россиян может стать прекрасным вариантом для путешествия.
Деловые связи
В Сухуме приступил к работе представитель Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Башкортостан Олег Назаров. Он рассказал в студии радио Sputnik Абхазия о том, что его работа нацелена на укрепление экономических связей между республиками.
"Цели и задачи представительства – увеличение товарооборота между республиками. Уфа и Сухум – города побратимы, и, конечно, хотелось бы эти отношения взаимовыгодно развивать", – отметил Назаров.
Он также подчеркнул, что укреплять сотрудничество можно в разных сферах, в том числе в сфере туризма и детского отдыха.
Коронавирус в Абхазии
Как сообщает Минздрав Абхазии, с середины июля 2022 года в республике заразилось коронавирусной инфекцией более четырех тысяч человек. И.о. главного санитарного врача республики Астан Авидзба отметил, что к середине августа были пиковые значения.
"Затем мы постепенно начали снижаться. Сейчас, по тем данным, что мы фиксируем, у нас идет небольшое снижение", - отметил он.
При этом он не исключает того, что официальные цифры могут отличаться от реального положения дел. Многие не сдают анализы и не обращаются в медучреждение из-за легкого течения болезни.
Новая волна COVID-19 в Абхазии началась в середине июля. Всего за время пандемии в республике заболело более 57 тысяч человек.
Соглашение о госдачи в Пицунде
МИД Абхазии сообщил о том, что от Министерства иностранных дел России получена нота по Соглашению о госдаче в Пицунде.
МИД Абхазии доведет ноту до Парламента, руководителей партий, общественных организаций, руководства Совета старейшин.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба рассказал, что ведомство обратилось по дипломатическим каналам МИД России по волнующим вопросам. В ответ им сообщили, что третьим лицам объект "Пицунда" передаваться не может и не будет.
Он отметил, что в соответствии со статьями 7 и 8 федерального закона "О государственной охране" госохрана полагается высшим должностным лицам. Соответственно, дачу смогут посещать президент России, председатель правительства, председатели Совета Федерации и Государственной Думы, председатели Конституционного суда и Верховного суда, Генеральный прокурор, председатель Следственного комитета.
Заседание Общественного совета МИД Абхазии
В четверг, 15 сентября, в Медиацентре МИД Абхазии прошло очередное заседание Общественного совета.
На встрече в Медиацентре обсудили вопросы обороноспособности страны в условиях милитаризации Грузии и возможное военное противостояние, а также разработку законопроекта о регулировании деятельности НПО.
Уголовные дела и происшествия
Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении экс-главного санврача республики Людмилы Скорик, которая подозревается в хищении более трех миллионов рублей.
Дело возбуждено по двух эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты.
На уходящей неделе в Новом Афоне был задержан гражданин Таджикистана Махамадюсуф Касиров, находящийся в международном розыске. 20-летний мужчина разыскивался за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307.3 (организация деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса Таджикистана.
Информация о розыске Касирова была предоставлена Управлением международного сотрудничества МВД России 8 сентября.
13 сентября школьница попала под поезд в Гагрском районе. Одиннадцатилетняя Сара Ахвледиани скончалась на месте. Транспортная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели девочки.
Еще одна трагическая новость пришла из Ткуарчалского района. Работавший на "тарзанке" у реки Аалдзга Константин Афанасиади 1989 года рождения, сорвался вниз и ударился головой о камни. По предварительной информации, погибший – житель Сухума.
Учения силовиков
По сообщению пресс-службы СГБ Абхазии, с 15 по 27 сентября в Сухумском морпорту и прилегающей к нему территории пройдут антитеррористические учения.
Ведомство призвало жителей и гостей страны не поддаваться панике и ложным слухам. Государственным учреждениям и жителям близлежащих домов проявлять бдительность и осторожность.
"Адзыхь" в Очамчыре
В понедельник 12 сентября в Очамчыре прошло торжественное открытие детского сада "Адзыхь".
Детский сад был построен на средства Инвестпрограммы 2017-2019 годов и рассчитан на 120 детей. Его строительство было начало в 2017 году, а проектная стоимость оценивалась в 129 миллионов рублей.
Работы должны были завершиться осенью 2019 года, но из-за выявленных недостатков, в том числе с водоснабжением и электричеством, объект не был принят.