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Выставка художников из Кабардино-Балкарии откроется в Сухуме
Выставка художников из Кабардино-Балкарии откроется в Сухуме
Организаторами "Интеграции" выступили Союз Художников Абхазии, Центральный выставочный зал, Союз Художников Кабардино-Балкарии, Творческое объединение... 18.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-18T18:50+0300
2022-09-18T18:50+0300
2022-09-18T18:50+0300
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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Выставка художников из Кабардино-Балкарии "Интеграция" откроется в Центральном выставочном зале в Сухуме 20 сентября, сказала ведущему радио Sputnik директор ЦВЗ Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия. Она уточнила, что на выставке представят свои работы Элина Караева - фотографии и инсталляции, а также изделия из керамики - Милана Хацукова. Эльвира Арсалия объяснила, что проект "Интеграция" - это объединенные в одном выставочном пространстве исследования двух художниц, работающих в разных направлениях. Каждая из них в своих работах интегрирует в свой предмет изучения нетипичные материалы и техники, и с другой стороны их общий проект - тоже интеграция в новую для них среду. Она добавила, что в преддверии Дня Победы во втором зале ЦВЗ откроется выставка абхазских художников. Выставка "Интеграция" завершится 30 сентября.
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культура, художники, абхазия, кабардино-балкария
культура, художники, абхазия, кабардино-балкария
Выставка художников из Кабардино-Балкарии откроется в Сухуме
Организаторами "Интеграции" выступили Союз Художников Абхазии, Центральный выставочный зал, Союз Художников Кабардино-Балкарии, Творческое объединение "Сидникат" города Нальчик.
СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Выставка художников из Кабардино-Балкарии "Интеграция" откроется в Центральном выставочном зале в Сухуме 20 сентября, сказала ведущему радио Sputnik директор ЦВЗ Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия.
Она уточнила, что на выставке представят свои работы Элина Караева - фотографии и инсталляции, а также изделия из керамики - Милана Хацукова.
"Это первая осенняя выставка у нас, которая откроется работами мастеров из Кабардино-Балкарской Республики. Милана и Элина изъявили желание провести совместную выставку, так как темы, которые они затрагивают, пересекаются. Поэтому выставку назвали "Интеграцией", - отметила Арсалия.
Эльвира Арсалия объяснила, что проект "Интеграция" - это объединенные в одном выставочном пространстве исследования двух художниц, работающих в разных направлениях. Каждая из них в своих работах интегрирует в свой предмет изучения нетипичные материалы и техники, и с другой стороны их общий проект - тоже интеграция в новую для них среду.
Она добавила, что в преддверии Дня Победы во втором зале ЦВЗ откроется выставка абхазских художников.
Выставка "Интеграция" завершится 30 сентября.