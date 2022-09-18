https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/vystavka-khudozhnikov-iz-kabardino-balkarii-otkroetsya-v-sukhume-1041575788.html

Выставка художников из Кабардино-Балкарии откроется в Сухуме

Выставка художников из Кабардино-Балкарии откроется в Сухуме

Организаторами "Интеграции" выступили Союз Художников Абхазии, Центральный выставочный зал, Союз Художников Кабардино-Балкарии, Творческое объединение... 18.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-18T18:50+0300

2022-09-18T18:50+0300

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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Выставка художников из Кабардино-Балкарии "Интеграция" откроется в Центральном выставочном зале в Сухуме 20 сентября, сказала ведущему радио Sputnik директор ЦВЗ Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия. Она уточнила, что на выставке представят свои работы Элина Караева - фотографии и инсталляции, а также изделия из керамики - Милана Хацукова. Эльвира Арсалия объяснила, что проект "Интеграция" - это объединенные в одном выставочном пространстве исследования двух художниц, работающих в разных направлениях. Каждая из них в своих работах интегрирует в свой предмет изучения нетипичные материалы и техники, и с другой стороны их общий проект - тоже интеграция в новую для них среду. Она добавила, что в преддверии Дня Победы во втором зале ЦВЗ откроется выставка абхазских художников. Выставка "Интеграция" завершится 30 сентября.

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культура, художники, абхазия, кабардино-балкария