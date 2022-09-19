https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/balet-igorya-moiseeva-dast-predstavleniya-v-abkhazii-1041580323.html
Балет Игоря Моисеева даст представление в Абхазии
Балет Игоря Моисеева даст представление в Абхазии
В 2022 году танцевальному коллективу исполняется 85 лет, к этой круглой дате он отправляется на гастроли по России и зарубежью. 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T11:00+0300
2022-09-19T11:00+0300
2022-09-19T11:41+0300
в абхазии
абхазия
культура
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1a/1032500816_0:48:2601:1511_1920x0_80_0_0_24f820568bf7519d6b5dc70afab677d6.jpg
СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева представит в Абхазии специальную программу к 85-летию коллектива, сообщает Министерство культуры республики.Танцоры представят зрителям юбилейную программу "Моисеевцам-85", которая включит в себя номера, поставленные Моисеевым в разные годы и уже ставшие мировой классикой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210526/Ritm-strasti-gastroli-baleta-Moiseeva-v-Abkhazii-1032496235.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1a/1032500816_125:0:2436:1733_1920x0_80_0_0_e92b3bd9fe1eff075210f8263b588ebd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, культура, новости
абхазия, культура, новости
Балет Игоря Моисеева даст представление в Абхазии
11:00 19.09.2022 (обновлено: 11:41 19.09.2022)
В 2022 году танцевальному коллективу исполняется 85 лет, к этой круглой дате он отправляется на гастроли по России и зарубежью.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik.
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева представит в Абхазии специальную программу к 85-летию коллектива, сообщает
Министерство культуры республики.
Ансамбль выступит в Абхазской государственной филармонии 4 и 5 октября.
Танцоры представят зрителям юбилейную программу "Моисеевцам-85", которая включит в себя номера, поставленные Моисеевым в разные годы и уже ставшие мировой классикой.