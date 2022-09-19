https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/balet-igorya-moiseeva-dast-predstavleniya-v-abkhazii-1041580323.html

Балет Игоря Моисеева даст представление в Абхазии

Балет Игоря Моисеева даст представление в Абхазии

В 2022 году танцевальному коллективу исполняется 85 лет, к этой круглой дате он отправляется на гастроли по России и зарубежью. 19.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева представит в Абхазии специальную программу к 85-летию коллектива, сообщает Министерство культуры республики.Танцоры представят зрителям юбилейную программу "Моисеевцам-85", которая включит в себя номера, поставленные Моисеевым в разные годы и уже ставшие мировой классикой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210526/Ritm-strasti-gastroli-baleta-Moiseeva-v-Abkhazii-1032496235.html

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