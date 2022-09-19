https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/chekheriya-ob-izuchenii-abkhazskogo-v-smartfone-dumayu-podderzhat-i-proekt-budet-razvivatsya-1041582679.html

Чехерия об изучении абхазского в смартфоне: думаю, поддержат, и проект будет развиваться

Чехерия об изучении абхазского в смартфоне: думаю, поддержат, и проект будет развиваться

Какие цели ставили перед собой разработчики приложения для смартфонов по изучению абхазского языка, насколько актуален проект и поможет ли это усилить... 19.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-19T15:39+0300

2022-09-19T15:39+0300

2022-09-19T16:40+0300

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Чехерия об изучении абхазского в смартфоне: думаю, поддержат и проект будет развиваться Чехерия об изучении абхазского в смартфоне: думаю, поддержат и проект будет развиваться

Изучать абхазский язык теперь стало проще. Для этого группа молодых людей в Абхазии разработала приложение Аvdan. С его помощью можно выучить и другие языки народов Кавказа. Скачать приложение бесплатно можно из любой точки мира, а его интерфейс доступен на трех языках - турецком, русском и английском. На данном этапе доступны к изучению: абхазский, осетинский (иронский, дигорский), кубачинский, восточночеркесский (кабардинский), кайтагский, даргинский, агульский, кумыкский."Пока что о данном приложении знает наше окружение, а старшие гордятся тем, что молодежь, несмотря на проблемы, связанные с вопросами учебы, незнанием родного языка, стараются это исправить и как-то повлиять на решение вопроса для дальнейших поколений. Я слышал слова поддержки, и это вдохновляет. Это приложение можно использовать не только в Абхазии. Думаю, что нас поддержат и проект будет развиваться. Сегодня он на первоначальном этапе того, что мы задумали", – сказал Чехерия в эфире радио Sputnik.На первом этапе в приложении собраны различные фотокарточки, выбрав которые можно узнать, как звучит то или иное слово на абхазском языке, в зависимости от того, что изображено на карточках."Приложение полностью бесплатное, это не коммерческий проект, приложение могут скачать, находясь в любой точке мира. Интересно то, что мы создали интерфейс на трех языках, он доступен на турецком, русском и английском языках, мы считаем, что это основные языки для наших народов, для людей, которые находятся по разным причинам в Европе, Турции, для них мы создали приложение на трех языках. Просто скачав это приложение, находясь, допустим где-нибудь в Анкаре, человек может пользоваться этим приложением и изучать свой родной язык", – сказал Чехерия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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