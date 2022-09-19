https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/gruziya-ne-progolosuet-za-voynu-ekspert-o-vozmozhnosti-otkrytiya-vtorogo-fronta-1041589317.html

Грузия не проголосует за войну: эксперт о возможности открытия "второго фронта"

Грузия не проголосует за войну: эксперт о возможности открытия "второго фронта"

В интервью радио Sputnik военный эксперт, бывший заместитель министра обороны Абхазии Гарри Купалба рассказал о перспективе открытия "второго фронта" Грузией и... 19.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-19T18:47+0300

2022-09-19T18:47+0300

2022-09-19T18:47+0300

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По словам Купалба, Грузия никогда не отказывалась о мысли возобновить войну. Власти страны неоднократно заявляли о необходимости решения вопроса территориальной ценности, однако в последние годы все больше акцента делалось на дипломатические переговоры.Однако, по мнению Купалба, для решения вопроса мирным путем нет необходимости модернизировать вооруженные силы, хотя Грузия активно этим занимается. По его информации, численность грузинских вооруженных сил порядка 37 тысяч человек, а военный бюджет на 2022 год составил 350 миллионов долларов. Кроме того, с 2008 года США выделили Грузии более миллиарда долларов на реорганизацию вооруженных сил.Подробности о теме и мнение эксперта узнайте из интервью Sputnik.

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