https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/khagba-o-plebistsite-v-gruzii-po-vtoromu-frontu-idiotskoe-zayavlenie-chudakovatykh-politikov-1041578547.html
Хагба о плебисците в Грузии по "второму фронту": идиотское заявление чудаковатых политиков
Хагба о плебисците в Грузии по "второму фронту": идиотское заявление чудаковатых политиков
Политолог Беслан Хагба прокомментировал заявление председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе о проведении референдума в Грузии по... 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T10:55+0300
2022-09-19T10:55+0300
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Хагба о плебисците в Грузии по «второму фронту»: идиотское заявление чудаковатых политиков
Хагба о плебисците в Грузии по «второму фронту»: идиотское заявление чудаковатых политиков
Власти Грузии после призывов представителей Украины открыть "второй фронт" против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу, заявил в эфире грузинского "Первого канала" председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.В политической практике никогда не было референдума по вопросу объявления войны, сказал политолог в интервью радио Sputnik Южная Осетия."Я за последние годы, конечно, слышал много странных заявлений от политиков, но такого идиотского заявления мне еще не приходилось слышать. Потому что провести плебисцит "можно ли развязать войну с Россией?" – это настолько идиотское заявление, что его даже комментировать страшно. Такие чудаковатые политики, наверное, есть в Грузии до сих пор", – сказал Хагба.Он подчеркнул, что открытие "каких-то вторых фронтов" трагически закончится для стран, которые это сделают и развяжут эту войну. Такая агрессивная риторика в адрес России будет пагубна для стран. Практика последних десятилетий это показывает.
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Хагба о плебисците в Грузии по "второму фронту": идиотское заявление чудаковатых политиков
10:55 19.09.2022 (обновлено: 15:52 19.09.2022)
Политолог Беслан Хагба прокомментировал заявление председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе о проведении референдума в Грузии по открытию "второго фронта".
Власти Грузии после призывов представителей Украины открыть "второй фронт" против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу, заявил в эфире грузинского "Первого канала" председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
В политической практике никогда не было референдума по вопросу объявления войны, сказал политолог в интервью радио Sputnik Южная Осетия.
"Я за последние годы, конечно, слышал много странных заявлений от политиков, но такого идиотского заявления мне еще не приходилось слышать. Потому что провести плебисцит "можно ли развязать войну с Россией?" – это настолько идиотское заявление, что его даже комментировать страшно. Такие чудаковатые политики, наверное, есть в Грузии до сих пор", – сказал Хагба.
Он подчеркнул, что открытие "каких-то вторых фронтов" трагически закончится для стран, которые это сделают и развяжут эту войну. Такая агрессивная риторика в адрес России будет пагубна для стран. Практика последних десятилетий это показывает.