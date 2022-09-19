Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/mid-tadzhikistana-nazval-kolichestvo-pogibshikh-na-granitse-s-kirgiziey-1041585154.html
МИД Таджикистана назвал количество погибших на границе с Киргизией
МИД Таджикистана назвал количество погибших на границе с Киргизией
Ожесточенные бои почти о всему периметру границы между Киргизией и Таджикистаном длились два дня. 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T15:56+0300
2022-09-19T15:56+0300
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/13/1041584958_0:0:3429:1929_1920x0_80_0_0_f98cf5094c68236c08548c041504073a.jpg
СУХУМ, 19 сен – Sputnik. В ходе перестрелок на таджико-киргизской границе погиб 41 гражданин Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг замглавы МИД страны Садыка Имоми. Ранее киргизская сторона сообщала о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате столкновений. В Таджикистане же, помимо погибших, пострадали 30 человек.Обстановка на границе между странами резко накалилась утром в пятницу, 16 сентября. Неизвестно, кто первым спровоцировал конфликт, в нарушении перемирия и норм гуманитарного права стороны обвиняют друг друга. Перестрелки остановились только вечером 17 сентября. Тем не менее МИД Таджикистана оценивает ситуацию на границе как напряженную.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/13/1041584958_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a2aee04b375654dd23e31381127ffac7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире
новости, в мире

МИД Таджикистана назвал количество погибших на границе с Киргизией

15:56 19.09.2022
© Sputnik / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкСитуация на границе Киргизии и Таджикистана
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана - Sputnik Абхазия, 1920, 19.09.2022
© Sputnik / Игорь Егоров
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Ожесточенные бои почти о всему периметру границы между Киргизией и Таджикистаном длились два дня.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik. В ходе перестрелок на таджико-киргизской границе погиб 41 гражданин Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг замглавы МИД страны Садыка Имоми.

"Сорок один человек погиб в ходе вооруженной агрессии Киргизии с 14-17 сентября, жертв может быть и больше, потому что среди пострадавших очень многие находятся в критическом состоянии", – сказал он.

Ранее киргизская сторона сообщала о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате столкновений. В Таджикистане же, помимо погибших, пострадали 30 человек.
Обстановка на границе между странами резко накалилась утром в пятницу, 16 сентября. Неизвестно, кто первым спровоцировал конфликт, в нарушении перемирия и норм гуманитарного права стороны обвиняют друг друга.
Перестрелки остановились только вечером 17 сентября. Тем не менее МИД Таджикистана оценивает ситуацию на границе как напряженную.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0