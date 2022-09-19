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МИД Таджикистана назвал количество погибших на границе с Киргизией

МИД Таджикистана назвал количество погибших на границе с Киргизией

Ожесточенные бои почти о всему периметру границы между Киргизией и Таджикистаном длились два дня. 19.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-19T15:56+0300

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. В ходе перестрелок на таджико-киргизской границе погиб 41 гражданин Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг замглавы МИД страны Садыка Имоми. Ранее киргизская сторона сообщала о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате столкновений. В Таджикистане же, помимо погибших, пострадали 30 человек.Обстановка на границе между странами резко накалилась утром в пятницу, 16 сентября. Неизвестно, кто первым спровоцировал конфликт, в нарушении перемирия и норм гуманитарного права стороны обвиняют друг друга. Перестрелки остановились только вечером 17 сентября. Тем не менее МИД Таджикистана оценивает ситуацию на границе как напряженную.

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