https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/mid-tadzhikistana-nazval-kolichestvo-pogibshikh-na-granitse-s-kirgiziey-1041585154.html
МИД Таджикистана назвал количество погибших на границе с Киргизией
МИД Таджикистана назвал количество погибших на границе с Киргизией
Ожесточенные бои почти о всему периметру границы между Киргизией и Таджикистаном длились два дня. 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T15:56+0300
2022-09-19T15:56+0300
2022-09-19T15:56+0300
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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. В ходе перестрелок на таджико-киргизской границе погиб 41 гражданин Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг замглавы МИД страны Садыка Имоми. Ранее киргизская сторона сообщала о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате столкновений. В Таджикистане же, помимо погибших, пострадали 30 человек.Обстановка на границе между странами резко накалилась утром в пятницу, 16 сентября. Неизвестно, кто первым спровоцировал конфликт, в нарушении перемирия и норм гуманитарного права стороны обвиняют друг друга. Перестрелки остановились только вечером 17 сентября. Тем не менее МИД Таджикистана оценивает ситуацию на границе как напряженную.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире
МИД Таджикистана назвал количество погибших на границе с Киргизией
Ожесточенные бои почти о всему периметру границы между Киргизией и Таджикистаном длились два дня.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik.
В ходе перестрелок на таджико-киргизской границе погиб 41 гражданин Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на брифинг замглавы МИД страны Садыка Имоми.
"Сорок один человек погиб в ходе вооруженной агрессии Киргизии с 14-17 сентября, жертв может быть и больше, потому что среди пострадавших очень многие находятся в критическом состоянии", – сказал он.
Ранее киргизская сторона сообщала о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате столкновений. В Таджикистане же, помимо погибших, пострадали 30 человек.
Обстановка на границе между странами резко накалилась утром в пятницу, 16 сентября. Неизвестно, кто первым спровоцировал конфликт, в нарушении перемирия и норм гуманитарного права стороны обвиняют друг друга.
Перестрелки остановились только вечером 17 сентября. Тем не менее МИД Таджикистана оценивает ситуацию на границе как напряженную.