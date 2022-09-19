https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/sukhumskiy-sud-otpravil-izmenil-meru-presecheniya-dlya-gudisy-agrba-1041578704.html

Сухумский суд изменил меру пресечения Гудисе Агрба

Сухумский суд изменил меру пресечения Гудисе Агрба

Неделей ранее в суд поступило ходатайство о продлении Гудисе Агрба меры пресечения в виде заключения под стражу. 19.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-19T09:49+0300

2022-09-19T09:49+0300

2022-09-19T10:20+0300

в абхазии

абхазия

новости

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037784041_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0286b276bc72b3ffeeb9ac5fb9c7c65a.jpg

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Сухумский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о продлении срока нахождения под стражей экс-министра культуры Гудисы Агрба и избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом говорится на сайте суда.Органы предварительного расследования подозревают Агрба в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного ему, в особо крупном размере. Он был задержан 20 апреля, следствие оценило материальный ущерб в 14,3 миллиона рублей.По этому делу также проходит Надир Джинал, который, по данным Генпрокуратуры, вступил с подозреваемым в преступный сговор и заключил с ним договор о поставке светового и звукового оборудования по завышенной цене.Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/sud-prodlil-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-eks-ministra-kultury-abkhazii--1041024877.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, суд