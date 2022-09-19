https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/sukhumskiy-sud-otpravil-izmenil-meru-presecheniya-dlya-gudisy-agrba-1041578704.html
Сухумский суд изменил меру пресечения Гудисе Агрба
Сухумский суд изменил меру пресечения Гудисе Агрба
Неделей ранее в суд поступило ходатайство о продлении Гудисе Агрба меры пресечения в виде заключения под стражу. 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T09:49+0300
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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Сухумский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о продлении срока нахождения под стражей экс-министра культуры Гудисы Агрба и избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом говорится на сайте суда.Органы предварительного расследования подозревают Агрба в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного ему, в особо крупном размере. Он был задержан 20 апреля, следствие оценило материальный ущерб в 14,3 миллиона рублей.По этому делу также проходит Надир Джинал, который, по данным Генпрокуратуры, вступил с подозреваемым в преступный сговор и заключил с ним договор о поставке светового и звукового оборудования по завышенной цене.Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/sud-prodlil-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-eks-ministra-kultury-abkhazii--1041024877.html
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Сухумский суд изменил меру пресечения Гудисе Агрба
09:49 19.09.2022 (обновлено: 10:20 19.09.2022)
Неделей ранее в суд поступило ходатайство о продлении Гудисе Агрба меры пресечения в виде заключения под стражу.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik.
Сухумский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о продлении срока нахождения под стражей экс-министра культуры Гудисы Агрба и избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом говорится
на сайте суда.
Бывший глава Минкульта будет находиться под домашним арестом два месяца - до 16 ноября 2022 года.
Органы предварительного расследования подозревают Агрба в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного ему, в особо крупном размере. Он был задержан 20 апреля, следствие оценило материальный ущерб в 14,3 миллиона рублей.
По этому делу также проходит Надир Джинал, который, по данным Генпрокуратуры, вступил с подозреваемым в преступный сговор и заключил с ним договор о поставке светового и звукового оборудования по завышенной цене.
Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022.