https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/takie-obstoyatelstva-kubrava-i-kaytan-ob-obektakh-istoriko-kulturnogo-naslediya-abkhazii-1041588344.html

Такие обстоятельства: Кубрава и Кайтан об объектах историко-культурного наследия Абхазии

Такие обстоятельства: Кубрава и Кайтан об объектах историко-культурного наследия Абхазии

О том, что делать с памятниками историко-культурного наследия, особенно с теми, которые разрушаются, стоит ли часть из них приватизировать в эфире радио... 19.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-19T18:09+0300

2022-09-19T18:09+0300

2022-09-19T18:13+0300

радио

абхазия

охрана историко-культурного наследия

приватизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/13/1041588501_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_fe0d2b0106d5bb9a9e6e291b6ca46b8b.jpg

Такие обстоятельства: Кубрава и Кайтан об объектах историко-культурного наследия Абхазии Такие обстоятельства: Кубрава и Кайтан об объектах историко-культурного наследия Абхазии

О том, что делать с памятниками историко-культурного наследия, особенно с теми, которые разрушаются, стоит ли часть из них приватизировать в эфире радио Sputnik своим мнением поделились председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава и начальник Департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан.Действующий закон запрещает приватизацию исторических объектов, которых в республике насчитывается около двух тысяч. Многие из них требуют восстановления.На заседании Кабмина Абхазии 31 августа обсуждался вопрос о внесении изменений в положение о продаже республиканской собственности, речь шла о памятниках историко-культурного наследия.В эфире радио Кубрава рассказал , что на заседании Кабмина он обратил внимание на проблему сохранности объектов историко-культурного наследия в Абхазии. Поэтому, как один из возможных вариантов исправления данной ситуации, он высказал мнение о приватизации части памятников."Можем ли мы принять такие поправки к действующему законодательству или нет, я хочу отметить, что серьезно такой вопрос ни на каком уровне не обсуждается, это было высказано мое мнение. Если мы подойдем к изучению данного вопроса, то, прежде всего, должны опираться на мнение Министерства культуры, мнение всего Кабинета министров, общества. Естественно, здесь вопрос ни одного дня и ни одного ведомства, все эти обстоятельства нами будут учтены", - заметил Кубрава.Глава Департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан заметил, что ведомство не против того, чтобы часть объектов, которые входят в государственный реестр, была передана в частные руки, но на определенных охранных условиях.Оба спикера сошлись во мнении, что государственный реестр объектов историко-культурного наследия следует доработать, выделить в нем объекты, которые ни при каких обстоятельствах нельзя приватизировать. Полная версия беседы в аудиофайле выше.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, охрана историко-культурного наследия, приватизация, аудио