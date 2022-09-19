https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/takie-obstoyatelstva-kubrava-i-kaytan-ob-obektakh-istoriko-kulturnogo-naslediya-abkhazii-1041588344.html
Такие обстоятельства: Кубрава и Кайтан об объектах историко-культурного наследия Абхазии
Такие обстоятельства: Кубрава и Кайтан об объектах историко-культурного наследия Абхазии
О том, что делать с памятниками историко-культурного наследия, особенно с теми, которые разрушаются, стоит ли часть из них приватизировать в эфире радио... 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T18:09+0300
2022-09-19T18:09+0300
2022-09-19T18:13+0300
радио
абхазия
охрана историко-культурного наследия
приватизация
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Такие обстоятельства: Кубрава и Кайтан об объектах историко-культурного наследия Абхазии
Такие обстоятельства: Кубрава и Кайтан об объектах историко-культурного наследия Абхазии
О том, что делать с памятниками историко-культурного наследия, особенно с теми, которые разрушаются, стоит ли часть из них приватизировать в эфире радио Sputnik своим мнением поделились председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава и начальник Департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан.Действующий закон запрещает приватизацию исторических объектов, которых в республике насчитывается около двух тысяч. Многие из них требуют восстановления.На заседании Кабмина Абхазии 31 августа обсуждался вопрос о внесении изменений в положение о продаже республиканской собственности, речь шла о памятниках историко-культурного наследия.В эфире радио Кубрава рассказал , что на заседании Кабмина он обратил внимание на проблему сохранности объектов историко-культурного наследия в Абхазии. Поэтому, как один из возможных вариантов исправления данной ситуации, он высказал мнение о приватизации части памятников."Можем ли мы принять такие поправки к действующему законодательству или нет, я хочу отметить, что серьезно такой вопрос ни на каком уровне не обсуждается, это было высказано мое мнение. Если мы подойдем к изучению данного вопроса, то, прежде всего, должны опираться на мнение Министерства культуры, мнение всего Кабинета министров, общества. Естественно, здесь вопрос ни одного дня и ни одного ведомства, все эти обстоятельства нами будут учтены", - заметил Кубрава.Глава Департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан заметил, что ведомство не против того, чтобы часть объектов, которые входят в государственный реестр, была передана в частные руки, но на определенных охранных условиях.Оба спикера сошлись во мнении, что государственный реестр объектов историко-культурного наследия следует доработать, выделить в нем объекты, которые ни при каких обстоятельствах нельзя приватизировать. Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, охрана историко-культурного наследия, приватизация, аудио
абхазия, охрана историко-культурного наследия, приватизация, аудио
О том, что делать с памятниками историко-культурного наследия, особенно с теми, которые разрушаются, стоит ли часть из них приватизировать в эфире радио Sputnik
своим мнением поделились председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава и начальник Департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан.
Действующий закон запрещает приватизацию исторических объектов, которых в республике насчитывается около двух тысяч. Многие из них требуют восстановления.
На заседании Кабмина Абхазии 31 августа обсуждался вопрос о внесении изменений в положение о продаже республиканской собственности, речь шла о памятниках историко-культурного наследия.
В эфире радио Кубрава рассказал , что на заседании Кабмина он обратил внимание на проблему сохранности объектов историко-культурного наследия в Абхазии. Поэтому, как один из возможных вариантов исправления данной ситуации, он высказал мнение о приватизации части памятников.
"Можем ли мы принять такие поправки к действующему законодательству или нет, я хочу отметить, что серьезно такой вопрос ни на каком уровне не обсуждается, это было высказано мое мнение. Если мы подойдем к изучению данного вопроса, то, прежде всего, должны опираться на мнение Министерства культуры, мнение всего Кабинета министров, общества. Естественно, здесь вопрос ни одного дня и ни одного ведомства, все эти обстоятельства нами будут учтены", - заметил Кубрава.
Глава Департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан заметил, что ведомство не против того, чтобы часть объектов, которые входят в государственный реестр, была передана в частные руки, но на определенных охранных условиях.
Оба спикера сошлись во мнении, что государственный реестр объектов историко-культурного наследия следует доработать, выделить в нем объекты, которые ни при каких обстоятельствах нельзя приватизировать.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.