https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/turist-utonul-v-more-v-gagre-1041586508.html

Турист утонул в море в Гагре

Турист утонул в море в Гагре

По предварительным данным, отдыхающий умер от остановки сердца. 19.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-19T16:36+0300

2022-09-19T16:36+0300

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Житель Твери утонул в море в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Тело 52-летнего Станислава Влоса было обнаружено в воде.По предварительной версии, он умер от остановки сердца.

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