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Турист утонул в море в Гагре
Турист утонул в море в Гагре
По предварительным данным, отдыхающий умер от остановки сердца. 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T16:36+0300
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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Житель Твери утонул в море в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Тело 52-летнего Станислава Влоса было обнаружено в воде.По предварительной версии, он умер от остановки сердца.
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абхазия, мчс абхазии, новости, гагра
Турист утонул в море в Гагре
16:36 19.09.2022 (обновлено: 17:29 19.09.2022)
По предварительным данным, отдыхающий умер от остановки сердца.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Житель Твери утонул в море в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Тело 52-летнего Станислава Влоса было обнаружено в воде.
По предварительной версии, он умер от остановки сердца.