https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/chast-ochamchyrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-1041591954.html

Часть Очамчырского района останется без света

Часть Очамчырского района останется без света

Из-за работ на линии будут отключены подстанции "Мыку" и "Куачара". 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T08:50+0300

2022-09-20T08:50+0300

2022-09-20T08:50+0300

в абхазии

абхазия

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Часть Очамчырского района останется без света сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Неудобства связаны с ремонтными работами на линии.

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Sputnik Абхазия

абхазия, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии