https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/chast-ochamchyrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-1041591954.html
Часть Очамчырского района останется без света
Часть Очамчырского района останется без света
Из-за работ на линии будут отключены подстанции "Мыку" и "Куачара". 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T08:50+0300
2022-09-20T08:50+0300
2022-09-20T08:50+0300
в абхазии
абхазия
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Часть Очамчырского района останется без света сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Неудобства связаны с ремонтными работами на линии.
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абхазия, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Очамчырского района останется без света
Из-за работ на линии будут отключены подстанции "Мыку" и "Куачара".
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Часть Очамчырского района останется без света сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
С 10:00 до 17:00 будет отключена ВЛ "Мыку", без подачи электроэнергии останутся подстанции "Мыку" и "Куачара".
Неудобства связаны с ремонтными работами на линии.