https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/khintba-o-puskepalise-chelovek-s-nastoyaschey-russkoy-dushoy--1041603251.html

Хинтба о Пускепалисе: человек с настоящей русской душой

Хинтба о Пускепалисе: человек с настоящей русской душой

Об актере, худруке Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергее Пускепалисе в интервью радио Sputnik вспоминал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

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Хинтба о Пускепалисе: человек с настоящей русской душой Хинтба о Пускепалисе: человек с настоящей русской душой

Актер Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе в Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.Так сложилось, что в день гибели Сергея Пускепалиса труппа РУСДРАМа находится в Ярославле. Сегодня театр из Абхазии должен был представить на суд зрителей спектакль "Игрок". Во время репетиции пришла трагичная новость о гибели руководителя Волковского театра. Он отметил, что Сергей Пускепалис очень любил Абхазию, уважал народ Абхазии и к нему было такое же уважение. Пускепалис высоко ценил все завоевания республики за высокий дух, за мужество, за тесный союз с Россией. "Он был патриотического склада. То, что Абхазия даже в самые сложные времена не предала Россию, для него имело очень большое значение", – сказал Ираклий Хинтба. Сергей Пускепалис – советский и российский актер театра и кино, с августа 2019 года худрук Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Вместе с труппой театра он посещал Абхазию весной 2022 года.Слушайте аудиофайл.

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