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Хинтба о Пускепалисе: человек с настоящей русской душой
Хинтба о Пускепалисе: человек с настоящей русской душой
Об актере, худруке Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергее Пускепалисе в интервью радио Sputnik вспоминал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T16:48+0300
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Хинтба о Пускепалисе: человек с настоящей русской душой
Хинтба о Пускепалисе: человек с настоящей русской душой
Актер Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе в Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.Так сложилось, что в день гибели Сергея Пускепалиса труппа РУСДРАМа находится в Ярославле. Сегодня театр из Абхазии должен был представить на суд зрителей спектакль "Игрок". Во время репетиции пришла трагичная новость о гибели руководителя Волковского театра. Он отметил, что Сергей Пускепалис очень любил Абхазию, уважал народ Абхазии и к нему было такое же уважение. Пускепалис высоко ценил все завоевания республики за высокий дух, за мужество, за тесный союз с Россией. "Он был патриотического склада. То, что Абхазия даже в самые сложные времена не предала Россию, для него имело очень большое значение", – сказал Ираклий Хинтба. Сергей Пускепалис – советский и российский актер театра и кино, с августа 2019 года худрук Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Вместе с труппой театра он посещал Абхазию весной 2022 года.Слушайте аудиофайл.
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подкасты, абхазия, русдрам, театр, аудио
Хинтба о Пускепалисе: человек с настоящей русской душой
16:48 20.09.2022 (обновлено: 16:58 20.09.2022)
Об актере, худруке Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергее Пускепалисе в интервью радио Sputnik вспоминал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Актер Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе в Ярославской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник.
Так сложилось, что в день гибели Сергея Пускепалиса труппа РУСДРАМа находится в Ярославле. Сегодня театр из Абхазии должен был представить на суд зрителей спектакль "Игрок". Во время репетиции пришла трагичная новость о гибели руководителя Волковского театра.
"Это трагедия. Весь театр рыдает. Потеряли прекрасного человека, не только замечательного актера, режиссера, руководителя. Это был удивительной души человек, которого обожали все, человек, который обладал настоящей русской душой", – сказал Хинтба.
Он отметил, что Сергей Пускепалис очень любил Абхазию, уважал народ Абхазии и к нему было такое же уважение. Пускепалис высоко ценил все завоевания республики за высокий дух, за мужество, за тесный союз с Россией.
"Он был патриотического склада. То, что Абхазия даже в самые сложные времена не предала Россию, для него имело очень большое значение", – сказал Ираклий Хинтба.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер театра и кино, с августа 2019 года худрук Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Вместе с труппой театра он посещал Абхазию весной 2022 года.