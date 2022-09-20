https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/kireev-zapad-ponyal-besperspektivnost-protivostoyaniya-s-rossiey-na-ukraine-1041592274.html
Киреев: Запад понял бесперспективность противостояния с Россией на Украине
Киреев: Запад понял бесперспективность противостояния с Россией на Украине
Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, кандидат философских наук Владимир Киреев прокомментировал заявление спикера Госдумы... 20.09.2022, Sputnik Абхазия
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Киреев: Запад понял бесперспективность противостояния с Россией на Украине
Киреев: Запад понял бесперспективность противостояния с Россией на Украине
Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что вооруженные силы Украины не оправдали в ходе контрнаступления ожиданий Вашингтона и Брюсселя."Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров. К тому же американцы и европейцы не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы. Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", — написал политик.В беседе на радио Sputnik Беларусь Киреев отметил, что западные лидеры поняли бесперспективность противостояния с Россией и разочаровались в Зеленском, но это не означает реального снижения их агрессивности.По его словам, в силу того, что экономика западных стран начала страдать из-за введенных ими же санкций, западные лидеры начали менять риторику в адрес России. Она стала менее агрессивной, однако это не означает реального снижения агрессивности и остается только формой ухода от прямого конфликта. Говорить, что власти Украины возьмут в свои руки ведение военной операции или политическое управление страной, не приходится."Мы видим, что в Харькове оперативное управление осуществляли американские прикомандированные сотрудники, а на ключевых направлениях воевали сотрудники американских ЧВК, бывшие сотрудники американских вооруженных сил, а возможно, и действующие, которые в самых острых ситуациях и вели военные действия. Украина является несамостоятельной страной уже достаточно давно, а теперь и оперативно-тактическое управление осуществляют американские военнослужащие и военнослужащие стран НАТО. Поэтому все, что там происходит, является зоной ответственности США и лежит полностью на их плечах", — пояснил эксперт.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Киреев: Запад понял бесперспективность противостояния с Россией на Украине
08:46 20.09.2022 (обновлено: 08:47 20.09.2022)
Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, кандидат философских наук Владимир Киреев прокомментировал заявление спикера Госдумы РФ и текущее противостояние России и НАТО.
Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что вооруженные силы Украины не оправдали в ходе контрнаступления ожиданий Вашингтона и Брюсселя.
"Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров. К тому же американцы и европейцы не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы. Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", — написал политик.
В беседе на радио Sputnik Беларусь
Киреев отметил, что западные лидеры поняли бесперспективность противостояния с Россией и разочаровались в Зеленском, но это не означает реального снижения их агрессивности.
"Высказывания американских политических руководителей говорят о том, что на данный момент ими достигнуто понимание бесперспективности военной операции на Украине против России. Ее предварительной целью они ставили истощение российской экономики, и этой цели оказались не способны достичь. Вопрос второй, который они ставили, военное поражение — выглядит нереалистичным. Задача изматывания России в военной операции не снимается. И в принципе все разговоры, что это задача Зеленского ― решать будущее Украины, являются просто формой речи, потому что никакой Зеленский Украиной не управляет. Рычаги решения всех ключевых вопросов находятся в Лондоне и Вашингтоне, и по-прежнему они будут вести эту военную операцию. Другой вопрос, что максимальные цели, которые они ставили, оказались для них недостижимы", ― сказал Киреев.
По его словам, в силу того, что экономика западных стран начала страдать из-за введенных ими же санкций, западные лидеры начали менять риторику в адрес России. Она стала менее агрессивной, однако это не означает реального снижения агрессивности и остается только формой ухода от прямого конфликта. Говорить, что власти Украины возьмут в свои руки ведение военной операции или политическое управление страной, не приходится.
"Мы видим, что в Харькове оперативное управление осуществляли американские прикомандированные сотрудники, а на ключевых направлениях воевали сотрудники американских ЧВК, бывшие сотрудники американских вооруженных сил, а возможно, и действующие, которые в самых острых ситуациях и вели военные действия. Украина является несамостоятельной страной уже достаточно давно, а теперь и оперативно-тактическое управление осуществляют американские военнослужащие и военнослужащие стран НАТО. Поэтому все, что там происходит, является зоной ответственности США и лежит полностью на их плечах", — пояснил эксперт.
Подробности слушайте в аудиофайле
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