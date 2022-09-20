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Московский кардиологический центр будет сотрудничать с абхазскими медиками
Московский кардиологический центр будет сотрудничать с абхазскими медиками
В ходе встречи с гендиректором Центра кардиологии Анатолием Бойцовым Эдуард Бутба обсудил возможность приезда московских специалистов в Абхазию. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T12:47+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Помощь жителям Абхазии с сердечно-сосудистыми патологиями глава Минздрава Эдуард Бутба обсудил с гендиректором Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова Анатолием Бойцовым. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.Кроме того, московский специалисты готовы консультировать абхазских врачей дистанционно.Также стороны обсудили командировку сотрудников НМИЦ кардиологии в Абхазию для ознакомления с работой в республике. По приезде специалисты обсудят логистику направления сложных пациентов в крупные кардио-центры России и госпитализацию плановых и экстренных пациентов по полису ОМС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/eduard-butba-vstretilsya-s-zamglavy-tsentra-meditsiny-katastrof-anatoliem-gulinym-1041580873.html
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абхазия, новости, медицина
Московский кардиологический центр будет сотрудничать с абхазскими медиками
12:47 20.09.2022 (обновлено: 12:55 20.09.2022)
В ходе встречи с гендиректором Центра кардиологии Анатолием Бойцовым Эдуард Бутба обсудил возможность приезда московских специалистов в Абхазию.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik.
Помощь жителям Абхазии с сердечно-сосудистыми патологиями глава Минздрава Эдуард Бутба обсудил с гендиректором Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова Анатолием Бойцовым. Об этом сообщает
пресс-служба Минздрава республики.
Кроме того, московский специалисты готовы консультировать абхазских врачей дистанционно.
Также стороны обсудили командировку сотрудников НМИЦ кардиологии в Абхазию для ознакомления с работой в республике. По приезде специалисты обсудят логистику направления сложных пациентов в крупные кардио-центры России и госпитализацию плановых и экстренных пациентов по полису ОМС.