https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/takie-obstoyatelstva-kupalba-o-vozmozhnosti-otkrytiya-gruziey-vtorogo-fronta-1041589444.html
Такие обстоятельства: Купалба о возможности открытия Грузией "второго фронта"
Такие обстоятельства: Купалба о возможности открытия Грузией "второго фронта"
Военный эксперт, бывший заместитель министра обороны Абхазии Гарри Купалба в эфире радио Sputnik рассказал о перспективе открытия "второго фронта" Грузией, и... 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T15:20+0300
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Такие обстоятельства: Купалба о возможности открытия Грузией "второго фронта"
Такие обстоятельства: Купалба о возможности открытия Грузией "второго фронта"
По словам Купалба, Грузия никогда не отказывалась от мысли возобновить войну против Абхазии и Южной Осетии, власти неоднократно заявляли о необходимости решения вопроса территориальной целостности, но в последние годы делались заявления об урегулировании конфликтов мирным путем.Однако, по мнению эксперта, для решения вопроса дипломатическими переговорами не нужно модернизировать вооруженные силы, чем активно занимается Грузия. По его информации, численность вооруженных сил государства порядка 37 тысяч человек, военный бюджет на 2022 год составил 350 миллионов долларов. Кроме того, с 2008 года США выделили Грузии более миллиарда долларов для реорганизации вооруженных сил.При этом Купалба выразил уверенность , что сегодняшние власти Грузии не станут проводить референдум о целесообразности открытия "второго фронта". Говоря о том, почему Грузия не применила санкции против России, он отметил несколько причин – вопрос безопасности страны, экономические последствия и стратегические договоры между Россией и Абхазией.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.
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абхазия, россия, сша, в мире, политика, грузия, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Купалба о возможности открытия Грузией "второго фронта"
15:20 20.09.2022 (обновлено: 15:47 20.09.2022)
Военный эксперт, бывший заместитель министра обороны Абхазии Гарри Купалба в эфире радио Sputnik рассказал о перспективе открытия "второго фронта" Грузией, и почему государство не ввело санкции против России.
По словам Купалба, Грузия никогда не отказывалась от мысли возобновить войну против Абхазии и Южной Осетии, власти неоднократно заявляли о необходимости решения вопроса территориальной целостности, но в последние годы делались заявления об урегулировании конфликтов мирным путем.
Однако, по мнению эксперта, для решения вопроса дипломатическими переговорами не нужно модернизировать вооруженные силы, чем активно занимается Грузия. По его информации, численность вооруженных сил государства порядка 37 тысяч человек, военный бюджет на 2022 год составил 350 миллионов долларов. Кроме того, с 2008 года США выделили Грузии более миллиарда долларов для реорганизации вооруженных сил.
При этом Купалба выразил уверенность , что сегодняшние власти Грузии не станут проводить референдум о целесообразности открытия "второго фронта". Говоря о том, почему Грузия не применила санкции против России, он отметил несколько причин – вопрос безопасности страны, экономические последствия и стратегические договоры между Россией и Абхазией.
Полную версию беседы слушайте в аудиофайле
.