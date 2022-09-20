https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/terrorizm-kak-forma-politicheskogo-vozdeystviya-kruglyy-stol-proshel-v-sukhume-1041603747.html

Терроризм как форма политического воздействия: круглый стол прошел в Сухуме

Терроризм как форма политического воздействия: круглый стол прошел в Сухуме

Участники встречи обсудили современные формы вовлечения детей и молодых людей в террористическую деятельность, сотрудничество органов власти и общественных... 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T18:22+0300

2022-09-20T18:22+0300

2022-09-20T18:22+0300

абхазия

в абхазии

новости

россотрудничество в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/14/1041599952_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2166af318552786355f3bd4f63dc6260.jpg

СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В представительстве Россотрудничества в Абхазии во вторник, 20 сентября, прошел круглый стол на тему: "Терроризм как форма политического воздействия".Заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава подчеркнул важность и актуальность проблемы и необходимость усиления работы в этом направлении.Представитель Службы государственной безопасности Абхазии Саид Бебия отметил, что для исключения террористического или экстремистского воздействия на молодежь, нужно проводить определенную работу."Хотелось бы отметить, что определенные успехи в этом направлении со стороны нашей службы неоднократно отмечались. Хочу напомнить о ситуации, которая случилась до Олимпиады 2014 года. Именно в этот период, благодаря взаимодействию с нашими коллегами из ФСБ была обезврежена из серьезных террористических ячеек, которая действовала на территории Абхазии", - отметил он.Ситуация с терроризмом и экстремизмом в Абхазии находится на контролируемом уровне благодаря серьезной работе соответствующих структур, подчеркнул Бебия.Представитель Россотрудничества Евгений Павлов отметил, что пять лет назад проводился семинар в стране проводился семинар о "группах смерти", популярных среди подростков, и тогда некоторые люди не считали эту проблему актуальной. И вот, прошло пять лет, и из-за этого погибла девочка.Павлов добавил, что в одиночку, без педагогов и полномочных по делам несовершеннолетних, родители не могут понять эту проблему и бороться с ней."Потому, что наши дети дома одни, а в школе другие, они совершенно по-другому себя ведут, позиционируют себя в детском коллективе. Если родители не взаимодействуют с педагогами, если педагоги не взаимодействуют с МВД, то мы будем просто слепы, по крайней мере мы – родители", - сказал Павлов.Директор сухумской средней школы №2 Ирина Повирскер рассказала, что наиболее привержены вредным влияниям молодые люди возрастом от 14 до 18 лет."В свете последних событий, тут нужно еще включить в эту группу детей, как ни странно, со второго по шестой-седьмой класс. Потому, что это наиболее несформированная психика, неконтролируемое пользование интернетом", - заметила она и добавила, что с началом учебного года в школах Сухума запрещено пользоваться смартфонами во время уроков.Целью круглого стола были заявлены повышение информированности педагогов школ касательно проблемы, усиление взаимодействия между районным управлениями образования, силовыми структурами, общественными организациями, методическая помощь учителям касательно формирования у школьников отрицательного отношения к экстремизму.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/transportnaya-prokuratura-abkhazii-provodit-proverku-po-faktu-gibeli-podrostka-1041518500.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, россотрудничество в абхазии