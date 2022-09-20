https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/uprezhdenie-opasnosti-temu-terrorizma-i-ekstremizma-obsudili-v-sukhume-1041606715.html

Упреждение опасности: тему терроризма и экстремизма обсудили в Сухуме

Упреждение опасности: тему терроризма и экстремизма обсудили в Сухуме

В представительстве Россотрудничества в Абхазии во вторник 20 сентября прошел круглый стол "Терроризм как форма политического взаимодействия". 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T18:37+0300

2022-09-20T18:37+0300

2022-09-20T18:37+0300

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Открывая встречу руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил важность темы, поднятой на круглом столе. Он добавил, что сейчас в республике проблема не ощущается так остро, но если не уделять ей должного внимания, можно прийти к тому, что сейчас происходит на Украине.В мероприятии приняли участие педагоги школ и сотрудники силовых структур.Целью круглого стола были заявлены повышение информированности педагогов школ касательно проблемы, усиление взаимодействия между районным управлениями образования, силовыми структурами, общественными организациями, методическая помощь учителям касательно формирования у школьников отрицательного отношения к экстремизму.

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