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Упреждение опасности: тему терроризма и экстремизма обсудили в Сухуме
Упреждение опасности: тему терроризма и экстремизма обсудили в Сухуме
В представительстве Россотрудничества в Абхазии во вторник 20 сентября прошел круглый стол "Терроризм как форма политического взаимодействия". 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T18:37+0300
2022-09-20T18:37+0300
2022-09-20T18:37+0300
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Открывая встречу руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил важность темы, поднятой на круглом столе. Он добавил, что сейчас в республике проблема не ощущается так остро, но если не уделять ей должного внимания, можно прийти к тому, что сейчас происходит на Украине.В мероприятии приняли участие педагоги школ и сотрудники силовых структур.Целью круглого стола были заявлены повышение информированности педагогов школ касательно проблемы, усиление взаимодействия между районным управлениями образования, силовыми структурами, общественными организациями, методическая помощь учителям касательно формирования у школьников отрицательного отношения к экстремизму.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, абхазия, россотрудничество в абхазии, видео
мультимедиа, видео, абхазия, россотрудничество в абхазии, видео
Упреждение опасности: тему терроризма и экстремизма обсудили в Сухуме
В представительстве Россотрудничества в Абхазии во вторник 20 сентября прошел круглый стол "Терроризм как форма политического взаимодействия".
Открывая встречу руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил важность темы, поднятой на круглом столе. Он добавил, что сейчас в республике проблема не ощущается так остро, но если не уделять ей должного внимания, можно прийти к тому, что сейчас происходит на Украине.
В мероприятии приняли участие педагоги школ и сотрудники силовых структур.
Целью круглого стола были заявлены повышение информированности педагогов школ касательно проблемы, усиление взаимодействия между районным управлениями образования, силовыми структурами, общественными организациями, методическая помощь учителям касательно формирования у школьников отрицательного отношения к экстремизму.