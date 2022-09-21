https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya-i-podderzhka-referendumov-putin-vystupil-s-obrascheniem-1041617301.html

Частичная мобилизация и поддержка референдумов: Путин выступил с обращением

Частичная мобилизация и поддержка референдумов: Путин выступил с обращением

Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению... 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T11:55+0300

2022-09-21T11:55+0300

2022-09-21T12:11+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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россия

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владимир путин

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Глава государства сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.Путин подчеркнул, что призыву подлежат только находящиеся в запасе — те, кто проходил военную службу, имеет военно-учетную специальность и обладает опытом. Перед отправкой в части все пройдут дополнительную подготовку.Мероприятия по частичной мобилизации начнутся сегодня, 21 сентября.Как указал президент, цель Запада — ослабить и уничтожить Россию, о чем там говорят прямо. Им уже удалось превратить Украину в антироссийский плацдарм. После того как киевский режим публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и заявил о притязаниях на ядерное оружие, стало ясно, что новое наступление неизбежно. А затем последовала бы атака на Крым — на Россию.В этих условиях решение о начале упреждающей спецоперации было единственно возможным, подчеркнул Путин. Освобождение всей территории Донбасса остается неизменной целью.

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