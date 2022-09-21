https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/dolzhniki-za-mesyats-pogasili-bolee-10-mln-rub-posle-proverki-genprokuratury-abkhazii-1041613018.html

Должники за месяц погасили более 10 млн руб после проверки Генпрокуратуры Абхазии

Должники за месяц погасили более 10 млн руб после проверки Генпрокуратуры Абхазии

Управление по надзору за исполнением законодательства Абхазии при Генпрокуратуре проводит проверку соблюдения закона "О защите прав потребителей", налогового и... 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T11:16+0300

2022-09-21T11:16+0300

2022-09-21T11:16+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

абхазия

налоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103030/34/1030303448_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b4698d28e26656ac1290acb578b9d9e5.jpg

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Юридические и физические лица погасили задолженности по налоговым платежам в размере 10 591 388 рублей после проверки Генпрокуратуры Абхазии, которая проходила с 25 августа по 20 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.Проверка продолжается. По итогам будут приняты предусмотренные законом меры.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

генеральная прокуратура абхазии, абхазия, налоги