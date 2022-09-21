https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/dolzhniki-za-mesyats-pogasili-bolee-10-mln-rub-posle-proverki-genprokuratury-abkhazii-1041613018.html
Должники за месяц погасили более 10 млн руб после проверки Генпрокуратуры Абхазии
Должники за месяц погасили более 10 млн руб после проверки Генпрокуратуры Абхазии
Управление по надзору за исполнением законодательства Абхазии при Генпрокуратуре проводит проверку соблюдения закона "О защите прав потребителей", налогового и... 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T11:16+0300
2022-09-21T11:16+0300
2022-09-21T11:16+0300
в абхазии
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налоги
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Юридические и физические лица погасили задолженности по налоговым платежам в размере 10 591 388 рублей после проверки Генпрокуратуры Абхазии, которая проходила с 25 августа по 20 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.Проверка продолжается. По итогам будут приняты предусмотренные законом меры.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, налоги
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, налоги
Должники за месяц погасили более 10 млн руб после проверки Генпрокуратуры Абхазии
Управление по надзору за исполнением законодательства Абхазии при Генпрокуратуре проводит проверку соблюдения закона "О защите прав потребителей", налогового и иного законодательства в сфере туристической деятельности.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik.
Юридические и физические лица погасили задолженности по налоговым платежам в размере 10 591 388 рублей после проверки Генпрокуратуры Абхазии, которая проходила с 25 августа по 20 сентября. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
Всего за время проверки Управления по надзору за исполнением законодательства Абхазии была погашена задолженность на общую сумму 33 667 905 рублей.
Проверка продолжается. По итогам будут приняты предусмотренные законом меры.