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Камкия о частичной мобилизации в России: абхазское общество относится с пониманием
Камкия о частичной мобилизации в России: абхазское общество относится с пониманием
О частичной мобилизации в России и реакции на происходящее в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал политолог, доцент кафедры Сочинского филиала РУДН... 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T14:20+0300
2022-09-21T14:20+0300
2022-09-21T14:58+0300
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Камкия о частичной мобилизации в России: абхазское общество относится с пониманием
Камкия о частичной мобилизации в России: абхазское общество относится с пониманием
Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.Президент России сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.О реакции абхазского общества и возможной перспективе привлечения абхазского населения к военным действиям на Украине в эфире радио Sputnik рассказал политолог Беслан Камкия. По его мнению, дальнейшая последовательность шагов позволит Абхазии сохранить государственность. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, россия, министерство обороны рф, владимир путин, аудио
подкасты, абхазия, россия, министерство обороны рф, владимир путин, аудио
Камкия о частичной мобилизации в России: абхазское общество относится с пониманием
14:20 21.09.2022 (обновлено: 14:58 21.09.2022)
О частичной мобилизации в России и реакции на происходящее в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал политолог, доцент кафедры Сочинского филиала РУДН Беслан Камкия.
Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.
Президент России сообщил, что подписал указ
о частичной мобилизации.
О реакции абхазского общества и возможной перспективе привлечения абхазского населения к военным действиям на Украине в эфире радио Sputnik рассказал политолог Беслан Камкия.
"Вовлечение союзников России также будет. Если речь идет о союзничестве со стороны Абхазии, это нужно будет понимать как необходимое участие. Наше общество уже готовилось к этому, потому что наши ребята уже участвуют, батальон "Пятнашка", который давно там находится, добровольцы. Думаю, наши граждане с пониманием относятся к этим событиям", – сказал Камкия.
По его мнению, дальнейшая последовательность шагов позволит Абхазии сохранить государственность.
"Думаю, что Абхазия должна быть последовательной во всех своих действиях в контексте нынешних событий. В международной практике малые страны придерживаются двух моделей – модели тростника, в которой в силу каких-то обстоятельств непоследовательны, и модели скалы, где проявляется последовательность. Для Абхазии последовательность – это условие выживания в сегодняшнем суровом противостоянии. У нас союзничество с Россией не только на политическо-дипломатической основе. Здесь есть и цивилизационная общность в культуре, в миропонимании. Мы относимся не к европейской эгоистичной культуре, а к культуре, которая формировалась именно в сопредельном российском пространстве. Поэтому беды, которые сегодня настигают Россию, касаются и нас. Абхазское общественное мнение всегда было на стороне России", – отметил политолог.
Подробности слушайте в аудиофайле
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