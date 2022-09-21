Камкия о частичной мобилизации в России: абхазское общество относится с пониманием

"Думаю, что Абхазия должна быть последовательной во всех своих действиях в контексте нынешних событий. В международной практике малые страны придерживаются двух моделей – модели тростника, в которой в силу каких-то обстоятельств непоследовательны, и модели скалы, где проявляется последовательность. Для Абхазии последовательность – это условие выживания в сегодняшнем суровом противостоянии. У нас союзничество с Россией не только на политическо-дипломатической основе. Здесь есть и цивилизационная общность в культуре, в миропонимании. Мы относимся не к европейской эгоистичной культуре, а к культуре, которая формировалась именно в сопредельном российском пространстве. Поэтому беды, которые сегодня настигают Россию, касаются и нас. Абхазское общественное мнение всегда было на стороне России", – отметил политолог.