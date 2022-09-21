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МИД Абхазии призвал граждан опираться только на официальные источники информации
МИД Абхазии призвал граждан опираться только на официальные источники информации
Ранее в социальных сетях распространили фейк с якобы заявлением замминистра обороны России Николая Панкова о том, что Абхазию ждет частичная мобилизация. 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T19:30+0300
2022-09-21T19:30+0300
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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазия опубликовало обращение к гражданам, отметив, что оппоненты намерены сеять панические настроения в абхазском обществе в контексте объявленной в России частичной мобилизации.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такие выпады выполняют задачу ухудшения фона для абхазо-российских отношений. В ведомстве также высказались по поводу распространенного в интернете фейка с якобы заявлением замминистра обороны России Николая Панкова о том, что Абхазию ждет частичная мобилизация.В МИД отметили, что подобного рода фейковые публикации являются провокацией и нацелены на создание негативного информационного фона для абхазо-российских межгосударственных отношений.
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мид абхазии, политика, в мире, абхазия
мид абхазии, политика, в мире, абхазия
МИД Абхазии призвал граждан опираться только на официальные источники информации
19:30 21.09.2022 (обновлено: 19:42 21.09.2022)
Ранее в социальных сетях распространили фейк с якобы заявлением замминистра обороны России Николая Панкова о том, что Абхазию ждет частичная мобилизация.
СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазия опубликовало обращение к гражданам, отметив, что оппоненты намерены сеять панические настроения в абхазском обществе в контексте объявленной в России частичной мобилизации.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такие выпады выполняют задачу ухудшения фона для абхазо-российских отношений.
"Просим наших сограждан проявлять осмотрительность в этом важном вопросе, опираться только на официальные источники информации", - говорится в сообщении МИД.
В ведомстве также высказались по поводу распространенного в интернете фейка с якобы заявлением замминистра обороны России Николая Панкова о том, что Абхазию ждет частичная мобилизация.
В МИД отметили, что подобного рода фейковые публикации являются провокацией и нацелены на создание негативного информационного фона для абхазо-российских межгосударственных отношений.