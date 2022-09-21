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МИД Абхазии призвал граждан опираться только на официальные источники информации

МИД Абхазии призвал граждан опираться только на официальные источники информации

Ранее в социальных сетях распространили фейк с якобы заявлением замминистра обороны России Николая Панкова о том, что Абхазию ждет частичная мобилизация. 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T19:30+0300

2022-09-21T19:30+0300

2022-09-21T19:42+0300

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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазия опубликовало обращение к гражданам, отметив, что оппоненты намерены сеять панические настроения в абхазском обществе в контексте объявленной в России частичной мобилизации.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такие выпады выполняют задачу ухудшения фона для абхазо-российских отношений. В ведомстве также высказались по поводу распространенного в интернете фейка с якобы заявлением замминистра обороны России Николая Панкова о том, что Абхазию ждет частичная мобилизация.В МИД отметили, что подобного рода фейковые публикации являются провокацией и нацелены на создание негативного информационного фона для абхазо-российских межгосударственных отношений.

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