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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/minoborony-rossii-ukraina-v-dnr-poteryala-za-sutki-bolee-130-voennykh-1041632931.html
Минобороны России: Украина в ДНР потеряла за сутки более 130 военных
Минобороны России: Украина в ДНР потеряла за сутки более 130 военных
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T15:01+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Украинские войска под огнем наземных сил и под ударами авиации РФ потеряли в ДНР более 130 военных за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в районе Артемовска в ДНР поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады Украины."Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники", – сказали в Минобороны.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия

Минобороны России: Украина в ДНР потеряла за сутки более 130 военных

15:01 21.09.2022 (обновлено: 15:58 21.09.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM,
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Украинские войска под огнем наземных сил и под ударами авиации РФ потеряли в ДНР более 130 военных за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"В районе Павловки Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей", – сказали в ведомстве.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в районе Артемовска в ДНР поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады Украины.
"Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники", – сказали в Минобороны.
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