https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/minoborony-rossii-ukraina-v-dnr-poteryala-za-sutki-bolee-130-voennykh-1041632931.html

Минобороны России: Украина в ДНР потеряла за сутки более 130 военных

Минобороны России: Украина в ДНР потеряла за сутки более 130 военных

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T15:01+0300

2022-09-21T15:01+0300

2022-09-21T15:58+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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украина

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Украинские войска под огнем наземных сил и под ударами авиации РФ потеряли в ДНР более 130 военных за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в районе Артемовска в ДНР поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады Украины."Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники", – сказали в Минобороны.

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