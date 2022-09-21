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Минобороны России: Украина в ДНР потеряла за сутки более 130 военных
Минобороны России: Украина в ДНР потеряла за сутки более 130 военных
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T15:01+0300
2022-09-21T15:01+0300
2022-09-21T15:58+0300
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Украинские войска под огнем наземных сил и под ударами авиации РФ потеряли в ДНР более 130 военных за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в районе Артемовска в ДНР поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады Украины."Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники", – сказали в Минобороны.
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министерство обороны рф, украина, россия
Минобороны России: Украина в ДНР потеряла за сутки более 130 военных
15:01 21.09.2022 (обновлено: 15:58 21.09.2022)
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM,
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Украинские войска под огнем наземных сил и под ударами авиации РФ потеряли в ДНР более 130 военных за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"В районе Павловки Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей", – сказали в ведомстве.
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в районе Артемовска в ДНР поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады Украины.
"Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники", – сказали в Минобороны.