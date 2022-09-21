https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/mirzayan-o-reaktsii-zapada-na-referendumy-vorovstve-rossiyskikh-aktivov-i-novykh-tselyakh-svo-1041638411.html

Мирзаян о реакции Запада на референдумы, воровстве российских активов и новых целях СВО

Мирзаян о реакции Запада на референдумы, воровстве российских активов и новых целях СВО

Наша задача - показать, что мы не потерпим угрозы суверенитету России, об этом заявил доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового... 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T18:55+0300

2022-09-21T18:55+0300

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По мнению эксперта, без освобождения Николаева и Одессы нет смысла заканчивать специальную военную операцию, так как нужно пробивать коридор в Приднестровье, где находятся 500 тысяч российских граждан. Мирзаян также прокомментировал предстоящие референдумы на освобожденных территориях Украины и реакцию Запада на них. Подробнее смотрите в нашем видео.

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