https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/mirzayan-o-reaktsii-zapada-na-referendumy-vorovstve-rossiyskikh-aktivov-i-novykh-tselyakh-svo-1041638411.html
Мирзаян о реакции Запада на референдумы, воровстве российских активов и новых целях СВО
Мирзаян о реакции Запада на референдумы, воровстве российских активов и новых целях СВО
Наша задача - показать, что мы не потерпим угрозы суверенитету России, об этом заявил доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового... 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T18:55+0300
2022-09-21T18:55+0300
2022-09-21T18:55+0300
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По мнению эксперта, без освобождения Николаева и Одессы нет смысла заканчивать специальную военную операцию, так как нужно пробивать коридор в Приднестровье, где находятся 500 тысяч российских граждан. Мирзаян также прокомментировал предстоящие референдумы на освобожденных территориях Украины и реакцию Запада на них. Подробнее смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, россия, политика, видео
видео, мультимедиа, россия, политика, видео
Мирзаян о реакции Запада на референдумы, воровстве российских активов и новых целях СВО
Наша задача - показать, что мы не потерпим угрозы суверенитету России, об этом заявил доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета России Геворг Мирзаян.
По мнению эксперта, без освобождения Николаева и Одессы нет смысла заканчивать специальную военную операцию, так как нужно пробивать коридор в Приднестровье, где находятся 500 тысяч российских граждан. Мирзаян также прокомментировал предстоящие референдумы на освобожденных территориях Украины и реакцию Запада на них. Подробнее смотрите в нашем видео.