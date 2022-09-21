https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/putin-predostereg-tekh-kto-shantazhiruet-rossiyu-yadernym-oruzhiem-1041614918.html
Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием
Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием
В своем обращении президент к россиянам подчеркнул, что граждане России могут быть уверены, что "территориальная целостность нашей родины, наша независимость и... 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T09:36+0300
2022-09-21T09:36+0300
2022-09-21T10:38+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.В ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения, заявил в своем обращении к народу президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что при угрозе территориальной целостности России Москва использует все имеющиеся средства защиты. Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге Россию, заявил в своем обращении к народу президент Владимир Путин. "Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей.Поэтому, по словам Путина, решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными. Он отметил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются.
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владимир путин, россия, украина
владимир путин, россия, украина
Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием
09:36 21.09.2022 (обновлено: 10:38 21.09.2022)
В своем обращении президент к россиянам подчеркнул, что граждане России могут быть уверены, что "территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены".
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
В ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения, заявил в своем обращении к народу президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что при угрозе территориальной целостности России Москва использует все имеющиеся средства защиты.
"Те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что "роза ветров" может развернуться", – сказал президент.
Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге Россию, заявил в своем обращении к народу президент Владимир Путин.
"Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей.
Поэтому, по словам Путина, решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными.
Он отметил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются.