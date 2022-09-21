https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/putin-predostereg-tekh-kto-shantazhiruet-rossiyu-yadernym-oruzhiem-1041614918.html

Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием

Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием

В своем обращении президент к россиянам подчеркнул, что граждане России могут быть уверены, что "территориальная целостность нашей родины, наша независимость и... 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T09:36+0300

2022-09-21T09:36+0300

2022-09-21T10:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

украина

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.В ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения, заявил в своем обращении к народу президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что при угрозе территориальной целостности России Москва использует все имеющиеся средства защиты. Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге Россию, заявил в своем обращении к народу президент Владимир Путин. "Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей.Поэтому, по словам Путина, решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными. Он отметил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются.

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владимир путин, россия, украина