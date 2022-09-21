https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/sberbank-abkhazii-peresmotrel-grafik-vyplat-rossiyskikh-pensiy-1041638967.html

Сбербанк Абхазии пересмотрел график выплат российских пенсий

Сбербанк Абхазии пересмотрел график выплат российских пенсий

Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание, на котором обсуждались вопросы работы пенсионной системы, существующие проблемы и улучшения результативности... 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T20:05+0300

2022-09-21T20:05+0300

2022-09-21T20:05+0300

в абхазии

пенсии

абхазия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/03/1030670642_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3c6363883aeb1f4a9b1e7f165f5f02ba.jpg

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Сбербанк Абхазии пересмотрел график выплат российских пенсий, теперь их будут выдавать в течение 8-10 рабочих дней, заявил на совещании с премьер-министром глава Банка Абхазии Беслан Барателия. Это позволит выровнять график выплат "месяц в месяц", и шестая возрастная группа больше не будет получать пенсии с задержкой на следующий месяц.Глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария заявил в ходе совещания, что отставание по выплатам абхазских пенсий и пособий существенно сократилось.Кроме того, Пенсионный фонд до конца года рассчитывает на еще большее увеличение поступлений страховых взносов.Премьер-министр поручил руководителям министерства и фонда принять все необходимые меры по своевременным выплатам пенсий, пособий и доплат, улучшить результаты поступлений страховых взносов, более активно работать с должниками.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

пенсии, абхазия, общество