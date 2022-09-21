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Сбербанк Абхазии пересмотрел график выплат российских пенсий
Сбербанк Абхазии пересмотрел график выплат российских пенсий
Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание, на котором обсуждались вопросы работы пенсионной системы, существующие проблемы и улучшения результативности... 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T20:05+0300
2022-09-21T20:05+0300
2022-09-21T20:05+0300
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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Сбербанк Абхазии пересмотрел график выплат российских пенсий, теперь их будут выдавать в течение 8-10 рабочих дней, заявил на совещании с премьер-министром глава Банка Абхазии Беслан Барателия. Это позволит выровнять график выплат "месяц в месяц", и шестая возрастная группа больше не будет получать пенсии с задержкой на следующий месяц.Глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария заявил в ходе совещания, что отставание по выплатам абхазских пенсий и пособий существенно сократилось.Кроме того, Пенсионный фонд до конца года рассчитывает на еще большее увеличение поступлений страховых взносов.Премьер-министр поручил руководителям министерства и фонда принять все необходимые меры по своевременным выплатам пенсий, пособий и доплат, улучшить результаты поступлений страховых взносов, более активно работать с должниками.
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пенсии, абхазия, общество
пенсии, абхазия, общество
Сбербанк Абхазии пересмотрел график выплат российских пенсий
Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание, на котором обсуждались вопросы работы пенсионной системы, существующие проблемы и улучшения результативности деятельности Пенсионного фонда.
СУХУМ, 21 сен - Sputnik.
Сбербанк Абхазии пересмотрел график выплат российских пенсий, теперь их будут выдавать в течение 8-10 рабочих дней, заявил
на совещании с премьер-министром глава Банка Абхазии Беслан Барателия.
Он отметил, что число получателей российской пенсии в Абхазии сократилось с 32 200 до 25 000 человек. Таким образом, стало возможным сократить сроки выдачи российской пенсии с 10-15 рабочих дней до 8-10.
Это позволит выровнять график выплат "месяц в месяц", и шестая возрастная группа больше не будет получать пенсии с задержкой на следующий месяц.
Глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария заявил в ходе совещания, что отставание по выплатам абхазских пенсий и пособий существенно сократилось.
Кроме того, Пенсионный фонд до конца года рассчитывает на еще большее увеличение поступлений страховых взносов.
Премьер-министр поручил руководителям министерства и фонда принять все необходимые меры по своевременным выплатам пенсий, пособий и доплат, улучшить результаты поступлений страховых взносов, более активно работать с должниками.