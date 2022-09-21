https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/shoygu-poruchil-pristupit-k-ispolneniyu-ukaza-o-chastichnoy-mobilizatsii-1041627329.html

Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации

Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T13:10+0300

2022-09-21T13:10+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

сергей шойгу

россия

украина

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства приказал приступить к исполнению президентского указа о частичной мобилизации.Он поручил организовать оповещение граждан, бороться с провокациями и усилить охрану участков оповещения и сборных пунктов.Шойгу отметил, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников и такой же уровень денежного содержания.Отсрочку от призыва получат сотрудники оборонных предприятий.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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сергей шойгу, россия, украина