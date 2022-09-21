https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/spetsialistov-iz-rossii-priglasili-dlya-remonta-ochistnykh-sooruzheniy-v-tsrb-gudauty-1041612771.html

Специалистов из России пригласили для ремонта очистных сооружений в ЦРБ Гудауты

Специалистов из России пригласили для ремонта очистных сооружений в ЦРБ Гудауты

Из-за неправильной работы очистных сооружений стоки выливаются на территорию, прилегающую к ЦРБ, на ведущую в село Куланырхуа дорогу и попадают в реку Гудоу. 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T08:50+0300

2022-09-21T08:50+0300

2022-09-21T08:50+0300

в абхазии

медицина

абхазия

гудаутский район

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Российские специалисты приглашены для ремонта очистных сооружений Гудаутской ЦРБ, сообщила Sputnik главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.Специалисты разработают технологический процесс полноценного функционирования очистных сооружений Гудаутской ЦРБ в течение месяца.По словам Чанба, эти сооружения были введены в эксплуатацию в 2016 году вместе с районной больницей после проведенного там ремонта по Инвестпрограмме. Из-за неправильной работы очистных сооружений стоки выливаются на территорию ЦРБ, на ведущую в село Куланырхуа дорогу и попадают в реку Гудоу.Главный санврач подчеркнула, что разливающиеся сточные воды из больницы представляют опасность для здоровья человека. Она также предположила, что средства на восстановление объекта, вероятно, будут выделены из бюджета района или государства в зависимости от требуемых объемов вложений.Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочей поездки в Гудаутский госпиталь в августе пообещал до 1 сентября решить проблему с канализацией в медучреждении.

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медицина, абхазия, гудаутский район