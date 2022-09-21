https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/spetsialistov-iz-rossii-priglasili-dlya-remonta-ochistnykh-sooruzheniy-v-tsrb-gudauty-1041612771.html
Специалистов из России пригласили для ремонта очистных сооружений в ЦРБ Гудауты
Специалистов из России пригласили для ремонта очистных сооружений в ЦРБ Гудауты
Из-за неправильной работы очистных сооружений стоки выливаются на территорию, прилегающую к ЦРБ, на ведущую в село Куланырхуа дорогу и попадают в реку Гудоу. 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T08:50+0300
2022-09-21T08:50+0300
2022-09-21T08:50+0300
в абхазии
медицина
абхазия
гудаутский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031148405_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_50fb69477dbba72fdf0454060ac7db8b.jpg
СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Российские специалисты приглашены для ремонта очистных сооружений Гудаутской ЦРБ, сообщила Sputnik главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.Специалисты разработают технологический процесс полноценного функционирования очистных сооружений Гудаутской ЦРБ в течение месяца.По словам Чанба, эти сооружения были введены в эксплуатацию в 2016 году вместе с районной больницей после проведенного там ремонта по Инвестпрограмме. Из-за неправильной работы очистных сооружений стоки выливаются на территорию ЦРБ, на ведущую в село Куланырхуа дорогу и попадают в реку Гудоу.Главный санврач подчеркнула, что разливающиеся сточные воды из больницы представляют опасность для здоровья человека. Она также предположила, что средства на восстановление объекта, вероятно, будут выделены из бюджета района или государства в зависимости от требуемых объемов вложений.Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочей поездки в Гудаутский госпиталь в августе пообещал до 1 сентября решить проблему с канализацией в медучреждении.
абхазия
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031148405_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3020d0e95e22c45f1944d019a2faf229.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, абхазия, гудаутский район
медицина, абхазия, гудаутский район
Специалистов из России пригласили для ремонта очистных сооружений в ЦРБ Гудауты
Из-за неправильной работы очистных сооружений стоки выливаются на территорию, прилегающую к ЦРБ, на ведущую в село Куланырхуа дорогу и попадают в реку Гудоу.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Российские специалисты приглашены для ремонта очистных сооружений Гудаутской ЦРБ, сообщила Sputnik главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.
Специалисты разработают технологический процесс полноценного функционирования очистных сооружений Гудаутской ЦРБ в течение месяца.
"Предстоит немного поменять отводящие линии от главного корпуса больницы и инфекционного стационара, а также будем работать над запуском глубокой биологической очистки отходов, поступающих в сооружения, до 98%", - отметила она.
По словам Чанба, эти сооружения были введены в эксплуатацию в 2016 году вместе с районной больницей после проведенного там ремонта по Инвестпрограмме. Из-за неправильной работы очистных сооружений стоки выливаются на территорию ЦРБ, на ведущую в село Куланырхуа дорогу и попадают в реку Гудоу.
Главный санврач подчеркнула, что разливающиеся сточные воды из больницы представляют опасность для здоровья человека.
Она также предположила, что средства на восстановление объекта, вероятно, будут выделены из бюджета района или государства в зависимости от требуемых объемов вложений.
Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочей поездки в Гудаутский госпиталь в августе пообещал до 1 сентября решить проблему с канализацией в медучреждении.