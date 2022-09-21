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Сухумский суд продлил арест гражданки Грузии, подозреваемой в шпионаже
Сухумский суд продлил арест гражданки Грузии, подозреваемой в шпионаже
Служба госбезопасности Абхазии 25 июля возбудила уголовное дело за шпионаж в отношении гражданки Грузии Кристине Такаландзе, проживавшей в Галском районе. 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T12:30+0300
2022-09-21T12:30+0300
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Сухумский городской суд оставил под стражей гражданку Грузии Кристине Такаланадзе до 19 ноября, она подозревается в шпионаже. Об этом Sputnik сообщили в Генеральной прокуратуре Абхазии.Согласно версии следствия, Кристине Такаландзе, действуя умышленно по заданию грузинских спецслужб, собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии.Предварительным следствием установлено, что преступные намерения подозреваемая реализовывала в период с сентября 2021 года по 20 июля 2022 года.Сухумский городской суд 28 июля 2022 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для гражданки Грузии Кристине Такаландзе. Она считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.Ранее сообщалось, что 24-летняя Такаландзе, уроженка Зугдиди и грузинка по национальности, проживала в селе Набакеви Галского района. По версии следствия, она сотрудничала с грузинской разведкой, передавая ей информацию, которая могла быть использована для подрыва безопасности, конституционного строя и суверенитета Абхазии.
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суд, служба безопасности республики абхазия, грузия, абхазия
суд, служба безопасности республики абхазия, грузия, абхазия
Сухумский суд продлил арест гражданки Грузии, подозреваемой в шпионаже
Служба госбезопасности Абхазии 25 июля возбудила уголовное дело за шпионаж в отношении гражданки Грузии Кристине Такаландзе, проживавшей в Галском районе.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Сухумский городской суд оставил под стражей гражданку Грузии Кристине Такаланадзе до 19 ноября, она подозревается в шпионаже. Об этом Sputnik сообщили в Генеральной прокуратуре Абхазии.
Согласно версии следствия, Кристине Такаландзе, действуя умышленно по заданию грузинских спецслужб, собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии.
Предварительным следствием установлено, что преступные намерения подозреваемая реализовывала в период с сентября 2021 года по 20 июля 2022 года.
Сухумский городской суд 28 июля 2022 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для гражданки Грузии Кристине Такаландзе. Она считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Ранее сообщалось, что 24-летняя Такаландзе, уроженка Зугдиди и грузинка по национальности, проживала в селе Набакеви Галского района. По версии следствия, она сотрудничала с грузинской разведкой, передавая ей информацию, которая могла быть использована для подрыва безопасности, конституционного строя и суверенитета Абхазии.