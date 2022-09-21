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Турбаза: Рублевская об отдыхе в Абхазии в частном секторе

Турбаза: Рублевская об отдыхе в Абхазии в частном секторе

О плюсах и минусах отдыха в частном секторе в программе "Турбаза" в эфире радио рассказала руководитель "Сухумского агентства недвижимости" Елена Рублевская. 21.09.2022, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Рублевская об отдыхе в Абхазии в частном секторе Турбаза: Рублевская об отдыхе в Абхазии в частном секторе

Перед началом отпуска многие решают вопрос, что выбрать в качестве места проживания – гостиницу или частный сектор. Выбирая частный сектор или отель, многие руководствуются вопросом цены. В частном секторе даже в разгар турсезона можно недорого арендовать комнату со всеми удобствами. Низкая стоимость размещения является далеко не единственным преимуществом частного сектора. По мнению Рублевской, частный сектор позволяет увеличить сезонность и повысить качество жизни людей, которые в Абхазию приезжают исходя из их возможностей. Один из плюсов отдыха в частном секторе – возможность самостоятельно организовать питание. Кроме того, человек живет автономно, без других гостей. Однако, в таком виде отдыха есть и минусы. Все подробности слушайте в аудиофайле.

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