https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/turbaza-rublevskaya-ob-otdykhe-v-abkhazii-v-chastnom-sektore--1041601341.html
Турбаза: Рублевская об отдыхе в Абхазии в частном секторе
Турбаза: Рублевская об отдыхе в Абхазии в частном секторе
О плюсах и минусах отдыха в частном секторе в программе "Турбаза" в эфире радио рассказала руководитель "Сухумского агентства недвижимости" Елена Рублевская. 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T09:59+0300
2022-09-21T09:59+0300
2022-09-21T10:01+0300
радио
подкасты
турбаза
туризм
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/14/1041602442_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_bc22032cefd93a8c722a5bdddbce3a95.jpg
Турбаза: Рублевская об отдыхе в Абхазии в частном секторе
Турбаза: Рублевская об отдыхе в Абхазии в частном секторе
Перед началом отпуска многие решают вопрос, что выбрать в качестве места проживания – гостиницу или частный сектор. Выбирая частный сектор или отель, многие руководствуются вопросом цены. В частном секторе даже в разгар турсезона можно недорого арендовать комнату со всеми удобствами. Низкая стоимость размещения является далеко не единственным преимуществом частного сектора. По мнению Рублевской, частный сектор позволяет увеличить сезонность и повысить качество жизни людей, которые в Абхазию приезжают исходя из их возможностей. Один из плюсов отдыха в частном секторе – возможность самостоятельно организовать питание. Кроме того, человек живет автономно, без других гостей. Однако, в таком виде отдыха есть и минусы. Все подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/14/1041602442_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_804df8b013edbbf5ec9d31edc8921827.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, турбаза, туризм, абхазия, аудио
подкасты, турбаза, туризм, абхазия, аудио
Турбаза: Рублевская об отдыхе в Абхазии в частном секторе
09:59 21.09.2022 (обновлено: 10:01 21.09.2022)
О плюсах и минусах отдыха в частном секторе в программе "Турбаза" в эфире радио рассказала руководитель "Сухумского агентства недвижимости" Елена Рублевская.
Перед началом отпуска многие решают вопрос, что выбрать в качестве места проживания – гостиницу или частный сектор. Выбирая частный сектор или отель, многие руководствуются вопросом цены. В частном секторе даже в разгар турсезона можно недорого арендовать комнату со всеми удобствами. Низкая стоимость размещения является далеко не единственным преимуществом частного сектора.
По мнению Рублевской, частный сектор позволяет увеличить сезонность и повысить качество жизни людей, которые в Абхазию приезжают исходя из их возможностей.
Один из плюсов отдыха в частном секторе – возможность самостоятельно организовать питание. Кроме того, человек живет автономно, без других гостей.
Однако, в таком виде отдыха есть и минусы.
Все подробности слушайте в аудиофайле
.