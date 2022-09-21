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Уголовное дело возбудили после стрельбы в поселке Цандрипш
Уголовное дело возбудили после стрельбы в поселке Цандрипш
В центре поселка Цандрипш Гагрского района днем 20 сентября неизвестный открыл стрельбу. 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T17:30+0300
2022-09-21T17:30+0300
2022-09-21T17:33+0300
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Цандрипше, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Он дважды выстрелил в гражданина Анкваб из гладкоствольного охотничьего ружья за №5299, снаряженного дробовыми патронами 16 калибра. После чего скрылся на машине в неизвестном направлении. Пострадавший был доставлен в Гагрскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания лица, совершившего преступление.
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генеральная прокуратура абхазии, мвд абхазии, абхазия, гагрский район
генеральная прокуратура абхазии, мвд абхазии, абхазия, гагрский район
Уголовное дело возбудили после стрельбы в поселке Цандрипш
17:30 21.09.2022 (обновлено: 17:33 21.09.2022)
В центре поселка Цандрипш Гагрского района днем 20 сентября неизвестный открыл стрельбу.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik.
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Цандрипше, сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры.
Как отмечают в ведомстве, днем 20 сентября неизвестный подъехал к месту преступления, центр поселка Цандрипш, на автомашине марки "Тойота".
Он дважды выстрелил в гражданина Анкваб из гладкоствольного охотничьего ружья за №5299, снаряженного дробовыми патронами 16 калибра. После чего скрылся на машине в неизвестном направлении.
Пострадавший был доставлен в Гагрскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания лица, совершившего преступление.