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Уголовное дело возбудили после стрельбы в поселке Цандрипш

Уголовное дело возбудили после стрельбы в поселке Цандрипш

В центре поселка Цандрипш Гагрского района днем 20 сентября неизвестный открыл стрельбу. 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T17:30+0300

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Цандрипше, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Он дважды выстрелил в гражданина Анкваб из гладкоствольного охотничьего ружья за №5299, снаряженного дробовыми патронами 16 калибра. После чего скрылся на машине в неизвестном направлении. Пострадавший был доставлен в Гагрскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания лица, совершившего преступление.

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генеральная прокуратура абхазии, мвд абхазии, абхазия, гагрский район