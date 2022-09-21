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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/vladimir-putin-obyavil-chastichnuyu-mobilizatsiyu--1041614347.html
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию
Соответствующий указ уже подписан президентом России, мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня. 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T09:16+0300
2022-09-21T10:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
украина
россия
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В России объявлена частичная мобилизация, об этом в своем обращении к народу заявил президент Владимир Путин. "Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", – отметил Путин. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу.Он добавил, что Украину стали еще больше накачивать оружием. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов.
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владимир путин, украина, россия
владимир путин, украина, россия

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию

09:16 21.09.2022 (обновлено: 10:40 21.09.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе
Президент РФ В. Путин провел совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе - Sputnik Абхазия, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
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Соответствующий указ уже подписан президентом России, мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В России объявлена частичная мобилизация, об этом в своем обращении к народу заявил президент Владимир Путин.
"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", – отметил Путин.
Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу.

"Мирное решение не устраивало Запад. После достижения определенных компромиссов Киеву фактически было дано прямое указание сорвать все договоренности", – подчеркнул президент.

Он добавил, что Украину стали еще больше накачивать оружием. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов.
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