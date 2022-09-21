https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/vladimir-putin-obyavil-chastichnuyu-mobilizatsiyu--1041614347.html

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию

Соответствующий указ уже подписан президентом России, мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня. 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T09:16+0300

2022-09-21T09:16+0300

2022-09-21T10:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

украина

россия

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В России объявлена частичная мобилизация, об этом в своем обращении к народу заявил президент Владимир Путин. "Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", – отметил Путин. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу.Он добавил, что Украину стали еще больше накачивать оружием. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов.

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владимир путин, украина, россия