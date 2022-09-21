Военком Тарба о возможности мобилизации в Абхазии: за нами не заржавеет

"И мы гордимся этим. Выступление президента Российской Федерации мы восприняли правильно. Частично оно касается и жителей нашей республики. Если надо будет провести частичную мобилизацию, мы, естественно, будем это делать, когда получим официальное отдельное указание. За нами не заржавеет. Никаких долгов ни перед кем нет, но мы всегда рядом, мы "за", – сказал военком.