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Военком Тарба о возможности мобилизации в Абхазии: за нами не заржавеет
Военком Тарба о возможности мобилизации в Абхазии: за нами не заржавеет
О готовности Абхазии поддержать Россию в военном отношении, о необходимости провести частичную мобилизацию, о предстоящем осеннем призыве в армию в республике... 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T16:00+0300
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Военком Тарба о возможности мобилизации в Абхазии: за нами не заржавеет
Военком Тарба о возможности мобилизации в Абхазии: за нами не заржавеет
Больше 90 процентов граждан Абхазии являются гражданами России, отметил Тарба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, министерство обороны рф, министерство обороны абхазии, аудио
подкасты, посредник, абхазия, министерство обороны рф, министерство обороны абхазии, аудио
Военком Тарба о возможности мобилизации в Абхазии: за нами не заржавеет
16:00 21.09.2022 (обновлено: 16:05 21.09.2022)
О готовности Абхазии поддержать Россию в военном отношении, о необходимости провести частичную мобилизацию, о предстоящем осеннем призыве в армию в республике в эфире радио Sputnik рассказал военный комиссар страны Беслан Тарба.
Больше 90 процентов граждан Абхазии являются гражданами России, отметил Тарба.
"И мы гордимся этим. Выступление президента Российской Федерации мы восприняли правильно. Частично оно касается и жителей нашей республики. Если надо будет провести частичную мобилизацию, мы, естественно, будем это делать, когда получим официальное отдельное указание. За нами не заржавеет. Никаких долгов ни перед кем нет, но мы всегда рядом, мы "за", – сказал военком.
Подробности слушайте в аудиофайле
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